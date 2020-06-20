Українська співачка кримськотатарського походження Джамала вдруге стала мамою. 36-річна виконавиця народила сина, якого назвала Селім-Гірай. Хлопчик з'явився на світ вчора, 19 червня.

Радісною звісткою Джамала поділилася на своїй особистій сторінці в інстаграмі. Зірка показала фото з пологового будинку, на якому позувала поряд з чоловіком Бекіром й новонародженим сином.

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Співачка зізналася, що народила другу дитину в прогнозовану дату та навіть час пологів, що трапляється вкрай рідко.

Ласкаво просимо до нашого бенду! Мій другий принц – Селім-Гірай Сеїт-Бекір Огли Сулейманов! 19.06 народився найпунктуальніший малюк,

– написала Джамала.

Про свою вагітність співачка повідомила прихильникам ще в лютому. Тоді вона опублікувала фото зі своїм чоловіком Бекіром Сулеймановим та їхнім сином Еміром-Рахманом тримаючись за округлий живіт.

"Мені здавалося, у кохання є межа, границя, яка всім нам дана, як зважена крупа, норма. Але ти постукав, дав знак, що тут, присоромив мене, що я знов не сама. І в секунду розширив простори кохання, що так часто ми самі собі призначаємо. І із всесвітом всередині чекаю на тебе, та що там – душі не чую за тобою. Ні, неможливо стати більш досвідченими і навіть звикнути. Це чудо, яке дарує Всевишній!" – прокоментувала фото Джамала.

Шанувальники радісно сприйняли звістку про другу вагітність співачки та засипали її радісними привітаннями в коментарях.

Вагітність в Джамали протікала досить активно. Співачка майже щодня публікувала неймовірно красиві фотосесії вдома, давала online-концерти на карантині та весело проводила час зі своїм сином.

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Що відомо про першу вагітність Джамали

26 квітня 2017 року Джамала вийшла заміж за Бекіра Сулейманова. Урочиста церемонія проходила в Ісламському культурному центрі міста Києва в національних традиціях. Вже наприкінці листопада переможниця "Євробачення-2016" оголосила прихильникам про свою вагітність. 27 березня 2018 року Джамала народила первістка, якого назвала Еміром-Рахманом Сеїт-Бекіром ог'ли Сулеймановим.