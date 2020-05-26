Джамала назвала фільм 2019 року, який змусить задуматись кожного

У час карантину Джамала чимало часу приділила своїй сім'ї та переглянула десятки кінострічок, які відкладались на потім. Один з таких фільмів – біографічна драма "Джуді", яка змогла розчулити артистку.

Вагітна Джамала зізналась, що історія акторки та співачки Джуді Гарленд не залишила її байдужою. Артистка, яку неперевершено зіграла Рене Зеллвегер, мала непросту долю та часто змушена була обирати між кар'єрою та дітьми. У стрічці описані останні роки життя легенди Голлівуду, тому її історія може змусити задуматись глядачів.

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"Звичайно, я ридала! Вже неодноразово говорила, що обожнюю фільми, засновані на реальних подіях, про реально талановитих людей… Завжди у цих унікальних людей виникали боротьба і вибір між щасливим особистим життям і кар'єрою. Вже мовчу про нескінченні спокуси, наркотики і т.д. Я розумію, що вони легенди і таких більше ніколи не буде!" – зазначила Джамала.

Окрім цього, артистка зізналась, що такий же захват, як від "Джуді", у неї викликали фільми "Рей" про життя Рея Чарльза та "Кадилак Рекордс" про Етте Джеймс. Ці кінострічки надихнули Джамалу на ретро-фотосесію, результати якої вона показала прихильникам.

Чому варто переглянути фільм "Джуді"

Кінострічка розповідає про Джуді Гарленд, яка стала жертвою голлівудської системи. Кар'єра співачки і акторки тривала 45 років з 47. Щодня артистка працювала на знімальному майданчику чи клубах, долаючи на сцені стрес і емоційне виснаження. Щоб розслабитись, зірка почала вживати наркотики і не відмовлялась від алкоголю.

В цьому ритмі життя Джуді Гарленд повністю розчинилась у роботі та не мала часу на дітей. Та, обираючи кар'єру, артистка згасла на піку своєї слави.

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На щастя, нова генерація співаків, за словами Джамали, зовсім не така, як була у ХХ столітті. Тепер трагедію Джуді Гарленд складно повторити, адже зірки у свої 50 років виглядають вдвічі молодшими. Вони дбають про своє здоров'я та не виснажують себе щоденними турами. Однак історія Джуді таки змушує задуматись, чи правильно ми розприділяємо свій час.

Дивіться трейлер до фільму "Джуді": відео