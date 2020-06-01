Сьогодні, 1 червня, у всьому світі відзначають День захисту дітей. З нагоди свята українські зірки присвятили малюкам дописи в соціальних мережах та показали чуттєві кадри з нащадками. Привітання Джамали, Остапчука, Ребрик, Alyosha та інших – у підбірці LifeStyle 24.

У перший день літа традиційно святкують Міжнародний день захисту дітей. Серед знаменитостей вітчизняного шоу-бізнесу чимало зіркових матусь та татусів, які в цей знаковий день не могли залишити своїх малюків без уваги публіки. Вони привітали не лише своїх нащадків, а й юних шанувальників та наймолодших українців. Зворушливі фото та щемливі зізнання – у новині 24 каналу.

Читайте також Вагітна Джамала поділилася ніжними фото з сином та попросила поради у прихильників

Джамала

Знаменита співачка чекає на появу другої дитини, проте вітальний допис в інстаграмі присвятила не лише своєму дворічному сину Еміру. Зірка опублікувала архівні світлини зі своїми найменшими прихильниками й зізналася, що цінує, коли бачить на своїх концертах дітей. Джамала назвала їх не просто шанувальниками, а своїми дітьми.

"Хочу, щоб це був просто "День дітей", щоб їх ніколи не потрібно було ні від кого і ні від чого захищати! Щоб вони завжди усміхалися і були здорові! А на фото я і всі мої діти! Найкращі слухачі, мрійники, натхненники", –щемливо прокоментувала кадри зірка.

Для перегляду всіх фото гортайте вправо

Володимир Остапчук

Популярний шоумен та телеведучий після розлучення з дружиною продовжує виховувати дітей та проводити дозвілля з донькою Емілією та сином Еваном. У День захисту дітей зірковий татусь показав фото та відео з сімейного альбому, на яких постав разом з нащадками. У кумедному відео він розважається з донькою в образах принцеси Ельзи з мультфільму "Крижане серце".

"Люблю. Цілую. Завжди буду поруч. І завжди буду оберігати. Ваш тато", – підписав Володимир Остапчук.

Читайте також Ексдружина Володимира Остапчука вмовляє його познайомити дітей з новою коханою

Лілія Ребрик

Успішна телеведуча та мама двох доньок з нагоди свята знялася у сімейній зйомці. На фото Лілія Ребрик позує з дітьми у family look: яскравих синіх комбінезонах з квітковим принтом та рожевих футболках. Вона також зазначила, що вчиться бути мамою щодня та поділилася своїми принципами виховання дітей:

ненав'язливо, м'яко контролювати;

слухати, чути, враховувати думки та мрії дітей;

ставати прикладом самому, адже діти підсвідомо копіюють поведінку батьків;

забути фразу "ти ж старша/старший", адже вони мають таке ж право на дитинство, як і молодші;

вірити дитині у будь-якій ситуації;

заохочувати всі творчі прояви;

просто любити.

Alyosha

Днями зіркова родина фронтмена гурту "Антитіла" Тараса Тополі та співачки Alyosha розсекретила, що чекає на появу дівчинки. Нині подружжя виховує двох синів – Марка і Романа. Вагітна виконавиця показала фото дітей з саморобними мечами та щитами, якими вони розважаються на карантині.

"Нехай всі дітки на світі будуть в безпеці і, окрім такого ігрового захисту, у них завжди буде надійний захист сім'ї і держави! З Днем захисту дітей", – прокоментувала кумедне фото Alyosha.

Леся Нікітюк

Популярна телеведуча у свої 32 роки не встигла стати мамою, проте сумлінно допомагає з вихованням своїх племінниць. Леся Нікітюк показала фото з дівчатками у рідному Хмельницькому та натякнула, що з ними не засумуєш: "З Днем захисту дітей! P.s. В мене такі діти, що від них інколи треба захищатися".

Олександра Черкасова

Дружина головного героя "Холостяка-7" плавця Дмитра Черкасова опублікувала чуттєві фото маленьких синів Марка та Тимофія. Вона додала зворушливе побажання: "З Днем захисту дітей! Нехай Ваші діти завжди будуть здорові та щасливі".

Наталія Денисенко

Українська акторка показала фото з сімейної зйомки, для якої позувала з чоловіком Андрієм та сином, якого назвали на честь татка. Вона зізналася, що останні чотири дні малюк провів з бабусею, проте за цей час зіркова матуся неймовірно засумувала за ним.