Українська співачка Джамала вже ось-ось повинна народити другу дитину, але поки немає пологів, набирається сил та чудово проводить час. Зірка поплавала у басейні та посмакувала сезонними фруктами.

36-річна співачка Джамала майже щодня ділиться зі своїми фанатами буднями материнства. Незважаючи на карантин, протягом останніх кількох місяців вона тішила прихильників онлайн-концертами, влаштовувала вдома справжній показ мод та ділилась хорошим настроєм. Підтримувати дух у такий нелегкий час їй допомагали син Емір-Рахман та чоловік Сеїт-Бекір. А вже з дня на день сім'я очікує на поповнення у сім'ї, повідомляє 24 канал.

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Але на останніх тижнях вагітності Джамала не забуває про релакс, тому влаштовує собі розслабляючі процедури. Останнє, чим вона поділилась в мережі, це відпочинок у басейні з прохолодним напоєм та тарілкою сезонних фруктів. Жінка зізналась, що хоч ці фото не особливо веселі, але вона обожнює такі знімки.

""Нудні", але такі милі серцю літні фоточки", – йдеться у підписі до фото. Фанати засипали Джамалу позитивними коментарями та додали, що самі обожнюють робити такі світлини, якими можна тішитись протягом наступного року.

Додамо, що в інтерв'ю для програми "Світське життя" Джамала зізналась, що чекає на появу дитини на світ у будь-який момент. Тому що зараз багато зірок дітей "переношують", а розрахунки лікарів не завжди допомогають готуватись до дня "Х".

Я тепер завжди із собою вожу обмінну картку. Ти не знаєш, коли це станеться. Еміра я народила на 37-му тижні. Зараз, я це чула від подруг – Onuka і солістки групи "ДахаБраха" Ніни – вони навіть переношували, 42-й – 43-й тиждень. Тобто всі ці дати, які вираховуються, – це круто, але вирішує дитина,

– поділилась зірка.

Дивіться коментар Джамали для "Світського життя" онлайн: