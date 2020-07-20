Джамала показала зворушливий сімейний ролик, де постала вагітною: Піклуйся про мене
Українська виконавиця кримськотатарського походження Джамала місяць тому вдруге стала мамою. Тепер вона вирішила згадати незабутні моменти, коли носила під серцем свого синочка та насолодитися приємними спогадами.
На особистій сторінці артистки в інстаграмі з'явилося неймовірно атмосферне відео. Вона з радістю показує шанувальникам найщасливіші миті свого життя та доводить, що жінкам дуже пасує вагітність.
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Ролик був знятий під час сімейної фотосесії Джамали. На ньому зображений первісток виконавиці Емір-Рахман та її коханий Сеїт-Бекір. Знаменитість бачимо у легких, грайливий позах із усмішкою на обличчі. Вона щаслива, адже носить під серцем свого другого синочка Селім-Гірая.
На відео показано ніжний момент, коли Селім у животику штовхає свою матусю. Таким чином він розмовляє з нею, нагадує про себе. Хоча мама ніколи не забуває про своєї дітей і з нетерпінням чекає, коли ж зможе побачити свого малюка.
Піклуйся про мене… Мені так подобається це слово, його значенення. В ньому стільки любові та відповідальності. Я піклуюся про Селім-Гірая, він піклується про мене, Сеїт-Бекір піклується про нас, а Емір-Рахман піклується, щоб ми не розслаблялися,
– з усмішкою написала в публікації Джамала.
Вона відчуває задоволення від кожної миті материнства. Для неї це найбільш відповідальне та важливе звання.