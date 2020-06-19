Навіть попри вагітність та карантин Джамала продовжує створювати нові музичні шедеври. Зірка презентувала пісню "Пастка", над якою працювала лише 40 хвилин. Вона поділилася історією її написання та зізналася, що такий досвід у її житті вперше.

Джамала представила пісню "Пастка" на особистій сторінці в інстаграмі, довівши, що під час вимушеної кар'єрної паузи накопичила чимало ідей для творчості. Зірка почула інструментальне демо від музиканта Vakula й одразу зрозуміла, що хоче сказати публіці.

Читайте також У масці з квітками: вагітна Джамала перед пологами показала щемливі фото

Всього за 40 хвилин, поки її син Емір гуляв у дворі з бабусею, Джамала написала текст та записала вокал, озброївшись лише блокнотом та мікрофоном у власній квартирі. Вона переконує, що пісня "Пастка" – це перше демо, фінальна й альбомна версія одночасно.

Був пік самоізоляції, коли це сталося. Душа просилася на волю, розум говорив: "Потрібно перетерпіти",

– саме так Джамала характеризує раптове натхнення.

Пісня "Пастка" про "той самий момент", зазначила сама зірка. Це композиція про близькість, про страх, сумнів та сподівання сподобатися й не розчарувати у стані закоханості. У коментарях прихильники вже встигли засипати зірку компліментами й наголосити на її геніальності: "Джа, це просто шедевр. Ви неймовірна", "Фантастично гарна, чуттєва, ніжна пісня", "Ви геніальна".

Джамала – Пастка: слухайте пісню онлайн