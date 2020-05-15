Джамала привітала з Днем сім'ї: зворушливі фото з чоловіком та сином

Сьогодні, 15 травня, в Україні відзначають День сім'ї. Цей день для того, щоб вкотре провести час у колі рідних людей, насолодитися приємними сімейними моментами. Українська співачка Джамала долучилася до привітань і опублікувала ніжні фото з чоловіком та сином.

Щороку в Україні відзначають День сім'ї. Ця традиція з'явилася у 2012 році. Його прийнято проводити з рідними та близькими людьми, щоб ще раз нагадати про свою любов та виразити турботу. До привітань долучаються і зірки. Серед них і виконавиця кримськотатарського походження Джамала. Вона опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі серію світлин, на яких зображена разом із сином та чоловіком.

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На сімейних фотографіях вони зображені щасливими та усміхненими. Радіють спільним моментам та цінують їх, адже жодного з них не можна буде повернути назад. Така фотосесія назавжди закарбовує в пам'яті найкращі миті. Переглядаючи кадри, повертаємося в той час і те місце, де було тепло та спокійно на душі.

День сім'ї, день любові, день розуміння, турботи і щастя,

– написала в публікації знаменитість.



Джамала з чоловіком та сином / Instagram / @jamalajaaa



Джамала з чоловіком / Instagram / @jamalajaaa



Джамала з сином / Instagram / @jamalajaaa