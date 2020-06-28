Днями відбулася прем'єра стрічки "Євробачення: Історія вогненної саги". До зйомок голлівудської картини залучили учасників музичного конкурсу, однією з яких стала Джамала. Співачка вже встигла переглянути комедію й наголосила на її реалістичності.

Свою появу у стрічці "Євробачення: Історія вогненної саги" (Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga) Джамала тримала в таємниці аж до прем'єри, яка відбулась 26 червня на стрімінговій платформі Netflix. Зірка поділилася враженнями від перегляду фільму на особистій сторінці в інстаграмі.

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Артистка зізналася, що навіть під час зйомок знала лише основну сюжетну лінію – співак з Ісландії мріє потрапити на Євробачення. Реальних зірок конкурсу режисери й продюсери тримали в секреті, адже прагнули залишити ефект несподіванки.

"От зрозумій, всі дивляться фільм, це їм лише нагадує про конкурс. А тут просто серед героїв, акторів з'являєшся ти! Уяви, скільки радості буде в справжніх фанів", – пригадала Джамала слова авторів стрічки.

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Вона переконує, що у фільмі детально й правдиво показали те, що відбувається за лаштунками Євробачення. Співачка зазначає, що до артистів звертаються не на ім'я, а лише називають країну, а у випадку, якщо учасник вичерпав свій час – його просять звільнити сцену. Вона також не оминула увагою спілкування конкурсантів між собою, які часто можуть випалити перед виступом: "Шкода, твоя пісня за рейтингом дуже низько".

"Дуже круто показали основний "гріх": як виконавці під час підготовки пісні майже завжди перестараються з постановкою, вбранням", – наголосила Джамала.

Співачка зауважила, що голлівудський фільм "Євробачення: Історія вогненної саги", до зйомок якого вона долучилася, гідно оцінили кіномани в Україні. За її словами, стрічка увійшла в топ-10, а фани, судячи з усього, відчули любов, яку вклали у роботу режисери та сценаристи. Загалом, картина – "добра, світла сімейна комедія про ціль і мрію".