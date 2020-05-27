Джамала розповіла, що їй допомагає боротися з проблемами та поганим настроєм

Популярна українська співачка кримськотатарського походження Джамала перебуває на останніх місяцях вагітності. Зірка опублікувала фотосесію в сукні, яка неабияк підкреслює її округлий живіт. Знаменитість також вирішила розповісти підписникам, що їй допомагає покращити настрій та впоратися з труднощами.

Відповідний допис з’явився на особистій сторінці співачки в інстаграмі. Поки Джамала активно готується до появи другої дитини на світ, вона ділиться з прихильниками ніжними світлинами в яскравих сукнях. Виконавиця любить одягати красиве вбрання, тож ледь чи не щодня в її акаунті з'являються нові світлини із домашніх фотосесій.

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На одній з останніх світлин Джамала вирішила влаштувати фотосесію на кухні. Співачка вклала рівно волосся, а на обличчі зробила макіяж світлих тіней з акцентом на чорні стрілки, губи нафарбувала коричневою помадою. На світлинах виконавиця постала в жовтій довгій сукні квіткового принту з відкритими плечима. Таке вбрання неабияк підкреслило досить округлий живіт співачки.



Вагітна Джамала

"Будь сонячним, радій життю і ще кілька десятків варіацій можна почути від провідних різноманітних тренінгів та майстер-класів по досягненню успіху в житті. Близько це нашій ментальності або ж дратує? Ці люди вічно "amazing", завжди захоплені. На питання "Як справи?" у них одна відповідь – "Все добре!" Чи справді це так? Може, це гра? А якщо таким ставленням до життя вони допомагають собі справлятися з труднощами?", – поділилася роздумами співачка.



Джамала опублікувала нову фотосесію

В дописі знаменитість розповіла, що саме допомагає їй, коли все падає з рук, а неприємні новини з’являються одна за одною.

Що покращує настрій Джамалі

За словами Джамали, насамперед треба смачно поїсти, можна навіть якусь найпростішу їжу, яку любили в дитинстві, адже їжа справді може покращити настрій.

По-друге, треба одягнути гарний одяг. Можна вбратися у щось необов’язково яскраве, але значуще.

По-третє, треба увімкнути музику, хоч і вона має властивість, як і пригнічувати, втім вона також може підняти настрій. Джамала радить послухати улюблену пісню чи подивитися фільм.

І четверте, найважливіше – "злітаю над проблемою". Що це означає? Я бачу проблему з висоти пташиного польоту і продумую різні варіанти її вирішення. Як режисер фільму, який опрацьовує різні кінцівки своєї картини, обов'язково закінчую хепі-ендом! Не потрібно соромитися або боятися поганого настрою, проблем. Можна трохи посумувати, але для руху до нових ідей і цілей необхідно скидати вантаж туги,

– зазначила співачка.



Джамала позує в літньому красивому вбранні