Два тижні тому на світ з'явився другий син співачки Селім-Гірай. Джамала зізналася, що малюк вимагає безліч уваги та змінюється кожного дня. Зірка намагається не прогавити жодного моменту й зізнається, що її первісток Емір зростав по-іншому.

19 червня 2020 року на світ з'явився другий син Джамали, якого вона назвала Селім-Гірай. З новонародженим малюком зіркова мама вже встигла здійснити першу прогулянку, проте показувати обличчя хлопчика не поспішає. Співачка все ж вирішила поділитися з публікою подробицями особистого життя після поповнення у сім'ї, опублікувавши чуттєвий допис в інстаграм-профілі.

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Попри те, що старшому сину Еміру всього 2 роки, Джамала присвячує себе Селім-Гіраю, який вимагає значно більше уваги від батьків, ніж потребував первісток подружжя. Проте артистка насолоджується моментами материнства, а виховання двох синів окрилює її.

Знаменитість розповіла, що новонароджений хлопчик дуже швидко росте та змінюється, тому матуся прагне закарбувати кожну мить у пам'яті.

"Я бачу, як Селім-Гірай змінюється просто кожен день, це навіть непристойно. Не пам'ятаю, щоб я помічала, як Емір так швидко змінюється. Вдивляєшся в деталі: ось брова, ось око, ось розпрямляється обличчя. Мені здавалося, це процес буде повільніше відбуватися. І я жадібно вдивляюся в Селім-Гірая, хочу зафіксувати в пам'яті кожну секунду", – відверто зізналась Джамала.

Зворушливий допис виконавиця доповнила родинним фотом часів другої вагітності. Зйомку з сином Еміром і чоловіком Бекіром Сулеймановим вона влаштувала на останніх термінах у мальовничому полі. На чуттєвому кадрі хлопчик ніжно пригорнувся до округлого животика мами в очікуванні братика, а його тато спостерігає за своєрідним спілкуванням синів.