На останньому терміні вагітності Джамала особливо емоційна та чутлива до втрат. Співачка розповіла, як загубила улюблену срібну сережку й навіть не вірила, що її вдасться відшукати. Проте аксесуар знайшов дворічний син Емір просто на вулиці.

Про несподівану знахідку сина Джамала розповіла в інстаграм-профілі. Вона зізналася, що десять днів тому загубила улюблену срібну сережку-шпильку, яку носила тривалий час. Ця дрібна втрати сильно засмутила зірку, яка через вагітність особливо вразливо реагує на світ.

До теми Вагітна Джамала замилувала мережу чуттєвою фотосесією з чоловіком та сином

Артистка шукала сережку по всій квартирі, нервово перетрушуючи речі. Проте аксесуар повернувся до неї раптово й несподівано. Його знайшов дворічний син Джамали Емір на майданчику, вигукнувши "анака", що в перекладі з кримськотатарської означає "мама". За словами виконавиці, сережка впродовж десяти днів лежала в дворі посеред вуличної плитки: "Чи це не фантастика?"

Знаменитість підсумувала, що по-справжньому "твоє" неодмінно повертається до кожного. Джамала наголосила, що часто це правило працює навіть в стосунках з друзями. Вона також зізналася, що сама втрачала багато друзів за якими сумувала, страждала, а потім все ж відпускала.

Образ Джамали

На новому фото зірка позувала в улюблених срібних сережках-шпильках. На ній розкішна біла блузка з легкої тканини та з рюшами в зоні глибокого декольте. Розпущене волосся співачка відкинула назад, аби не прикривати знайдений сином цінний аксесуар. Вона довершила образ макіяжем з масивними стрілками та нюдовою помадою.