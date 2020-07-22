Джамала відправилася з сім’єю на відпочинок: яскраві фото
Популярна співачка Джамала, яка місяць тому вдруге стала мамою, відправилася на відпочинок з двома дітьми та чоловіком.
Знаменитість не приховує свого захоплення та радості від довгоочікуваної мандрівки, тож опублікувала на своїй інстаграм-сторінці добірку світлин.
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На кадрі Джамала позує зі своїм чоловіком Сеїт-Бекіром, старшим сином Еміром-Рахманом та новонародженим сином Селім-Гіраєм в аеропорту в Борисполі. Зіркова матуся відправилася на відпочинок до Туреччини.
Співачка одягнула чорну сукню-сорочку на ґудзиках. Волосся співачка залишила розпущеним, а природну красу підкреслила легким макіяжем. З прикрас одягнула підвіску на шию.
Так, ми божевільні! Вирушили в поїздку з двома маленькими дітьми без нянь, бабусь і дідусів, просто коляски і ми – сповнені любові та ентузіазму підкорювати світ. Гаразд, не світ, а просто узбережжя Мармарису,
– написала Джамала.
Знаменитість зазначила, що вони дотримуються маскового режиму, соціальної дистанції стараються також дотримуватися, втім у літаку будуть сидіти всі поруч одне біля одного, як це було раніше.
Співачка написала, що на одній зі світлин Емір-Рахман демонструє своє ставлення до масок. Зірка зізнається, що в таку спекотну погоду перебувати у масках – важко. Про те, як пройшов переліт та інші деталі – Джамала пообіцяла розповісти згодом.
Джамала зізнається, що носити маски влітку – дуже важко / @jamalajaa