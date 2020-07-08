19 червня Джамала стала мамою двох синів. У неї народився хлопчик, якого вона назвала Селім-Гірай. Зірка вже має досвід материнства, проте найскладнішим моментом у вихованні немовля для неї залишається грудне вигодовування.

Під час першої вагітності зірка працювала до останніх термінів, а після народження сина повернулась до концертів та гастролей. Зважаючи на шалений ритм життя та постійні стреси, для Джамали питання грудного вигодовування стало болісним. В інстаграм-профілі вона поділилась своїми переживаннями та пригадала, як впоралась з годуванням старшого сина Еміра.

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Звичний графік співачки змінила пандемія та карантинні обмеження ще до пологів. Тому в останні місяці вагітності Джамала відпочивала від концертів, виступів та постійних переїздів. Проте через попередній досвід матуся тривожиться й цього разу. Вона хвилюється, аби у неї не зникло молоко та ретельно слідкує за своїм харчуванням, щоб у новонародженого Селім-Гірая не було коліків.

Джамала пригадала, що сина Еміра вона годувала лише 7,5 місяців, адже активний робочий графік не дозволяв завжди бути поряд з сином. Зараз вона намагається уникати стресів, висипатися та правильно харчуватися.

Звичайно, я за ГВ, але це найскладніший момент у материнстві. Тут успіх залежить від двох людей – мами і малюка! Впливає твоє харчування… Я вже мовчу про стрес, недосип. Ти повинен бути як робот: п'єш літрами воду, фіточай,

– наголосила артистка.

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Джамала зізналась, що годувала Еміра між саундчеками і концертами. Тому всі її думки у той період були поряд з дитиною. Вона навіть плутала значення слів під час розмови, чим викликала усмішку на обличчях знайомих. "Перші місяці життя малюка – найскладніші. Це час потрібен, щоб наситити своє дитинча всім необхідним, всі думки мами зайняті тільки цим", – написала виконавиця.