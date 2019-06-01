Джамала чи Даша Астаф'єва? Вгадайте українську зірку за дитячим фото

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Вгадайте українську зірку за дитячим фото: тест
Вгадайте українську зірку за дитячим фото: тест / 24 Канал

Сьогодні, 1 червня, в Україні відзначають День захисту дітей. Це свято є особливим для малечі, адже батьки організовують для них особливий день з розвагами та ласощами. Журналісти LifeStyle 24 вирішили пригадати, якими ж у дитинстві були вітчизняні знаменитості та як вони змінились із приходом слави.

Елегантні, красиві, стильні, часом еротичні, розкішні – такими ми звикли бачити зірок. Однак кожна з них колись була маленькою дитиною, яка полюбляла бешкетувати та їсти солодощі. 

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У День захисту дітей журналісти LifeStyle 24 пропонують вам пройти тематичний тест та впізнати в архівних фотографіях українських знаменитостей.

 

 

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Теги: LifeStyle Тести
Джерело: LifeStyle 24
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