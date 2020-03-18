Джамала назвала фільми, які варто переглянути під час карантину

Українські зірки у час карантину активно підтримують прихильників та закликають залишатись вдома на самоізоляції. А щоб будні не були нудними, Джамала назвала три фільми, варті уваги кіноманів.

Джамала, як і її зіркові колеги, закликає прихильників зберігати спокій та використати вільний час для себе. Книги, фільми, ігри з дітьми чи спілкування з рідними – існує чимало способів розбавити будні вдома. Джамала назвала 3 кінострічки, які варто переглянути у вільний час.

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Ці фільми засновані на реальних подіях. Всі вони про справедливість і про те, що час розставляє все на свої місця,

– анонсувала вона.

"Офіцер і шпигун" (2019)

Історична драма розповідає про капітана Альфреда Дрейфуса, який працює на французькі спецслужби. Його звинувачують у зраді та шпигунстві. Колишній наставник засудженого агента полковник Пікар береться самотужки розслідувати справу. Проте керівництву зручно, аби ситуація не мала розвитку.

"Офіцер і шпигун": дивіться трейлер фільму

"Річард Джуелл" (2019)

Фільм розповідає про Атланту 1996 року. У місті проходять Олімпійські ігри, відтак тисячі туристів святкують тріумф своїх фаворитів. Спеціально до спортивної події облаштували парк, в якому охоронець Річард Джуелл випадково знайшов рюкзак із вибухівкою. Чоловік зробив усе за правилами: повідомив керівництво та евакуював людей. Однак у ЗМІ припустили, що саме він спланував теракт. Річарду доведеться довести зворотне.

"Річард Джуелл": дивіться трейлер фільму

"Аутсайдери" (2019)

Спортивна драма розповідає про Генрі Форда ІІ, який ініціює розробку нового автомобіля, що зможе перевершити одвічного суперника Ferrari. За роботу беруться геніальний інженер Керролл Шелбі та автогонщик Кен Майлз. Перемога у 24-годинних перегонах стає мрією і справою усього життя головних героїв.

"Аутсайдери": дивіться трейлер фільму