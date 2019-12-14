Джамала назвала три фільми, які її найбільше вразили: вам сподобається

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Фільми від Джамали / Instagram / @jamalajaaa

Українська співачка Джамала зізналася своїм прихильникам, що вона ще той кіно- та серіаломан і розповіла про свій ідеальний вечір – фільм чи кілька епізодів улюбленої стрічки. Аби розбавити холодні зимові вечори своїх фанатів, артистка назвала три улюблених картини, які не залишили її байдужою.

Попри насичений гастрольний графік та радість материнства, українська зірка шоу-бізнесу Джамала знаходить час ще й на перегляди новинок від світового кінематографа. Так, на своїй сторінці в інстаграмі співачка залишила для прихильників три фільми, які можна переглянути на вихідних.

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Першою стрічкою у списку must see від Джамала розмістилася драма "Ірландець" Мартіна Скорсезе. У головних ролях – Аль Пачіно та Роберт де Ніро.

Ірландець: трейлер дивитися онлайн

На другому місці опинився передостанній фільм Квентіна Тарантіно "Одного разу в Голлівуді" з Бредом Піттом та Леонардо Ді Капріо.

Одного разу в Голлівуді: трейлер українською дивитися онлайн

Замикати трійку найкращих прем'єр від Джамали удостоївся трилер "Джокер" режисера Тодда Філліпса. Культову роль лиходія зіграв Хоакін Фенікс.

Джокер: трейлер українською дивитися онлайн

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Голлівуд Новини LifeStyle Кіно Джамала Бред Пітт Леонардо Ді Капріо Хоакін Фенікс
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