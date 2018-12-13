Джамала ніжно обійняла 8-місячного сина: зворушливе фото

Українська співачка і щаслива мама Джамала зачарувала мережу новим зворушливим знімком зі своїм 8-місячним сином Еміром-Рахманом.

Нове фото Джамала опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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На знімку артистка ніжно обійняла сина та усміхається на камеру. "Моя любов", – лаконічно зазначила в підписі зіркова матуся.

Шанувальники залишилися приємно враженими й у коментарях заявили, що це фото дуже миле.

"Це так помітно, що Ви дуже сильно любите сина", "Найщасливіше Ваше фото", "Милота, чудова", – пишуть користувачі у мережі.



Джамала з сином / Instagram @jamalajaaa

Нагадаємо, співачка Джамала народила первістка 27 березня. Свого сина співачка назвала Еміром-Рахман Сеїт-Бекір ог'ли Сулеймановим. Артистка вирішила не робити паузу у вокальній кар'єрі, що дається інколи не просто, та швидко вийшла з декрету.