Джамала обміняє свої речі на захисні костюми для лікарів: співачка розпродує гардероб

Вагітна співачка вирішила позбутися від старих речей в гардеробі, поєднавши ініціативу з благодійністю. Джамала оголосила, що розпродує свій одяг, а виручені кошти пожертвує на захисні костюми для лікарів. Фани підтримали ідею зірки.

Знаменита виконавиця не лише ретельно дотримується карантинного режиму, а й публічно висловлює вдячність медикам, які з дня у день ризикують власним життям у боротьбі з коронавірусом. Джамала вирішила перейти від слів до конкретних вчинків та обміняти свої речі на захисні костюми для лікарів.

До теми Джамала висловила вдячність лікарям та пригадала власні хвороби: архівні кадри зірки

На особистій сторінці в інстаграмі співачка заявила, що готова віддати прихильникам брендовий одяг з власного гардеробу. Джамала зізналася, що певні улюблені образи вона зберігає впродовж 10 років. Вона не готова викинути речі на смітник, адже відкрито виступає за свідоме споживання.

Так, зірка створила окремий інстаграм-акаунт, у якому публікує look, котрі виставляє на своєрідний аукціон. Співачка планує віддати виручені кошти на пошиття захисних костюмів для лікарів, які нині потребують додаткових засобів безпеки при контакті з хворими.

Я хочу обміняти свої речі на захисні костюми для лікарів! Ви зможете придбати вбрання і, сподіваюся, воно буде радувати вас. Адже карантин закінчиться, а у вас залишаться гарні і потрібні вам речі! А ще ви зробите добру справу – допоможете забезпечити лікарів захисними костюмами,

– пояснила ініціативу зірка.

Незважаючи на те, що ідея зародилася в Джамали лише сьогодні, вона вже готова віддати на благодійність дев'ять своїх look, серед яких чимало речей належать авторству відомих дизайнерів. Ви можете переглянути всі представлені образи тут.

Нагадаємо, що днями зірка розповіла, як у дитячому та підлітковому віці лікарі врятували їй життя. Джамала пригадала, що у віці 6 років страждала від частих отитів, а на першому курсі консерваторії у 18 років перехворіла скарлатиною. Тоді вона була змушена 40 днів провести у стінах інфекційної лікарні.