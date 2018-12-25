Джамала переспівала відому різдвяну пісню: зворушливе відео
Українська співачка Джамала з інді-лейблом Enjoy! Records показала нове музичне відео, у якому переспівала пісню Мерайі Кері "All I Want For Christmas Is You".
Нове відео опубліковано 25 грудня на офіційному YouTube-акаунті співачки.
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У підписі артистка подякувала своїй команді, яка разом працювала над музикою, відео, концертами та іншим.
"Я вітаю всіх з Новим роком та Різдвом! Дякую, що були поруч у цей рік", – побажала шанувальникам Джамала.
Дивіться відео: Джамала і Enjoy! Records – All I Want For Christmas Is You
Джерело: 24 канал
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