Джамала переспівала відому різдвяну пісню: зворушливе відео

Українська співачка Джамала з інді-лейблом Enjoy! Records показала нове музичне відео, у якому переспівала пісню Мерайі Кері "All I Want For Christmas Is You".

Нове відео опубліковано 25 грудня на офіційному YouTube-акаунті співачки.

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У підписі артистка подякувала своїй команді, яка разом працювала над музикою, відео, концертами та іншим.

"Я вітаю всіх з Новим роком та Різдвом! Дякую, що були поруч у цей рік", – побажала шанувальникам Джамала.

Дивіться відео: Джамала і Enjoy! Records – All I Want For Christmas Is You