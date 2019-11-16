Джамала поділилася зворушливими світлинами з родинної зйомки

Виконавиця стала мамою первістка у березні минулого року. Хлопчика назвали Емір Рахман. Вона досить часто публікувала сімейні фото з сином та чоловіком. Цього разу пара провела професійну фотозйомку. Осінні світлини чарують ніжністю та почуттями.

У своєму інстаграмі Джамала поділилася кадрами з осінньої родинної фотосесії. На фото вона постає в обіймах чоловіка Бейріка Сулейманова та разом з сином Еміром Рахманом. Автором світлин став фотограф Сейран Баккал.

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Для зйомки зірка обрала ніжну сукню з квітковим принтом, чорний жакет та високі шкіряні чоботи. Цей образ досконало втілює жіночність Джамали. А самі кадри точно передають гармонію, яка панує в сім'ї народної артистки України.

Зараз просто хочеться зупинитись і залишити це тут,

– лаконічно прокоментувала співачка у своєму дописі.



Джамала з сином та чоловіком / Instagram /@jamalajaaa



Джамала на осінній фотосесії / Instagram /@jamalajaaa



Родинна фотосесія Джамали / Instagram /@jamalajaaa

Що відомо про особисте життя Джамали? Співачка протягом п'яти років приховувала стосунки зі своїм коханим. Він економіст родом з Сімферополя. Бекір молодший за співачку на сім років. Він хотів стати чоловіком зірки майже одразу після знайомства. Джамала відмовила бойфренду під час першого освідчення. На її думку, перед офіційним оформленням шлюбу пара мала б пройти через випробування часом. Закохані одружилися в квітні 2017 року. Урочиста церемонія одруження відбулася в Ісламському культурному центрі в Києві і відповідала усім кримськотатарським традиціям, адже вони дотримуються багаторічних канонів. Співачка обрала сукню з мереживом, яку для неї пошив і подарував грузинський дизайнер Бічола Тетрадзе. 27 березня 2018 року співачка народила Бекірові сина Еміра Рахмана.