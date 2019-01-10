Джамала похизувалась стрункою фігурою в купальнику: пікантні фото

Українська співачка Джамала попри насичений графік та численні проекти знаходить час для відпочинку. Днями артистка опублікувала кілька знімків зі спекотної відпустки.

Співачку Джамалу можна сміливо віднести до категорії зірок, які вкрай рідко тішать прихильників пікантними фото. Артистка полюбляє елегантні та стильні вбрання, якими хизується у своєму блозі.

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Однак, як і в правилах є винятки, так і на сторінці Джамали в Instagram з'явились грайливі пляжні фото. Перед камерою артистка постала у чорному пляжному вбранні, яке підкреслило струнку фігуру українки.

Відомо, що у поїздку Джамала вирушила зі своїм чоловіком Сеїт-Бекіром. Для спільного відпочинку пара обрала екзотичну країну Маврикій, що в Східній Африці. Артистка поділилась першими враженнями від курорту.

"Третій день на острові Маврикій. Можу сказати, що входжу в новий розклад. Різниця у часі невелика – 2 години, але дуже складно звикнути. Спочатку довго не можеш заснути, потім пізно прокидаєшся. Вперше на відпочинку прокинулась о 7:30, встигла поснідати, вперше стати на водні лижі, проплисти 40 хвилин під парусом з інструктором. А ще цілий день попереду!" – розповіла Джамала, додавши яскраві фото.