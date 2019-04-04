Джамала показала архівне відео з концерту у гуцульському строї: чуттєві кадри

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Сонячна Джамала
Сонячна Джамала / Instagram / @jamalajaaa

Українська артистка та переможниця конкурсу Євробачення у 2016 році продемонструвала своїм шанувальникам, як робила свої перші кроки у кар'єрі співачки. У 2001 році вона виконала милозвучну пісню на сцені консерваторії разом з оркестром народних інструментів.

Зворушливий архівний відеоролик Джамала залишила у своєму Instagram. Проникливими спогадими майже 20-річної давності артистка вирішила поділитись перед концертом з оркестром НАОНІ, що відбудеться 12 квітня в Національній опері України. За її словами, там вона стане спеціальним гостем і виконає народну пісню.

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"Згадала свій перший виступ з оркестром народних інструментів. Це було в консерваторії. 2001 рік! Я у справжньому гуцульському костюмі виконую пісню "Ой заграли музики, музиченьки". Пам'ятаю, було дуже хвилююче", – йдеться в дописі Джамали.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

 

Зірка додала, що любить експерименти в музичній сфері, але оркестр завжди для неї є чимось особливим.

Я експериментую з різними музичними формами: бенд з 6 музикантів, струнні квартети, джазові квінтети, електронні дуети та різне, але форма оркестру завжди приваблює. Мало що може порівнятися з енергією стількох народних інструментів, такої кількості людей. Це завжди розкіш і велике задоволення!
– поділилася емоціями артистка.

Згодом Джамала додала, що репетиція з оркестром НАОНІ проходила в "Будинку художньої та технічної творчості", на стінах якого були чарівні мозаїки архітектора Олександра Думчева та художниці Ольги Рапай. Саму ж репетицію проводив диригент Віктор Гуцал, після чого вона мала відмінний настрій.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

 

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Музика Джамала
Джерело: LifeStyle 24
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