Джамала показала чуттєве фото з коханим чоловіком

Українська співачка Джамала відправилася у подорож до Грузії. Компанію зірці склали найдорожчі для неї люди – однорічний син Емір-Рахман та чоловік Бекір Сулейманов.

Чарівні фото з Тбілісі Джамала опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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На знімку подружжя ніжно обіймається та демонструє справжні теплі почуття одне до одного.

Грузія, ти любов моя! Тільки з тобою можна так: прилетіти, побачити і обійняти Марину Карпій та Джіджі Дедаламазішвілі, поцілувати, обіймати тисячу разів Ніколаса, помчати на студію... Нові знайомства, зустрічі! З ким і як? Все розповім пізніше!

– зазначила у підписі знаменитість.



Джамала з чоловіком / Instagram / @jamalajaaa



Джамала / Instagram / @jamalajaaa

Крім того, Джамала зробила сюрприз шанувальникам у соціальних мережах показавши, як підріс її первісток. Зірка жартома доповнила світлину у підписі хештегом #КолиВінВстигВирости. Імовірно, що співачці це питання пишуть неодноразово.



Син Джамали / Instagram / @jamalajaaa