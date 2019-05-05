Джамала показала чуттєве фото з коханим чоловіком

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Джамала з чоловіком
Джамала з чоловіком / Instagram / @s_bekir

Українська співачка Джамала відправилася у подорож до Грузії. Компанію зірці склали найдорожчі для неї люди – однорічний син Емір-Рахман та чоловік Бекір Сулейманов.

Чарівні фото з Тбілісі Джамала опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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На знімку подружжя ніжно обіймається та демонструє справжні теплі почуття одне до одного. 

Грузія, ти любов моя! Тільки з тобою можна так: прилетіти, побачити і обійняти Марину Карпій та Джіджі Дедаламазішвілі, поцілувати, обіймати тисячу разів Ніколаса, помчати на студію... Нові знайомства, зустрічі! З ким і як? Все розповім пізніше!
– зазначила у підписі знаменитість.


Джамала з чоловіком / Instagram / @jamalajaaa


Джамала / Instagram / @jamalajaaa

Крім того, Джамала зробила сюрприз шанувальникам у соціальних мережах показавши, як підріс її первісток. Зірка жартома доповнила світлину у підписі хештегом #КолиВінВстигВирости. Імовірно, що співачці це питання пишуть неодноразово.


Син Джамали / Instagram / @jamalajaaa

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Теги: LifeStyle Музика Джамала
Джерело: LifeStyle 24
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