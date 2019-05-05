Джамала показала чуттєве фото з коханим чоловіком
Українська співачка Джамала відправилася у подорож до Грузії. Компанію зірці склали найдорожчі для неї люди – однорічний син Емір-Рахман та чоловік Бекір Сулейманов.
Чарівні фото з Тбілісі Джамала опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
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На знімку подружжя ніжно обіймається та демонструє справжні теплі почуття одне до одного.
Грузія, ти любов моя! Тільки з тобою можна так: прилетіти, побачити і обійняти Марину Карпій та Джіджі Дедаламазішвілі, поцілувати, обіймати тисячу разів Ніколаса, помчати на студію... Нові знайомства, зустрічі! З ким і як? Все розповім пізніше!
– зазначила у підписі знаменитість.
Джамала з чоловіком / Instagram / @jamalajaaa
Джамала / Instagram / @jamalajaaa
Крім того, Джамала зробила сюрприз шанувальникам у соціальних мережах показавши, як підріс її первісток. Зірка жартома доповнила світлину у підписі хештегом #КолиВінВстигВирости. Імовірно, що співачці це питання пишуть неодноразово.
Син Джамали / Instagram / @jamalajaaa