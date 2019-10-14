Джамала показала, як підріс її син Емір: ніжні фото

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Джамала з сином
Джамала з сином / Instagram / @jamalajaaa

Українська співачка, яка стала переможницею Євробачення-2016, Джамала насолоджується материнством і вихованням свого первістка Еміра.

На своїй сторінці в інстаграмі Джамала регулярно публікує фото малюка Еміра-Рахмана, який народився 27 березня 2018 року. На знімках можна переконатися, наскільки сильно хлопчик підріс.

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Зранку 14 жовтня співачка розмістила зворушливий знімок, де вони бавляться з первістком. "Той випадок, коли понеділок теплий, сонячний та ще й вихідний", – додала зірка у підписі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

 

Коли хлопчику виповнилося півтора року, Джамала записала мінідует. На відео Емір набиває ритми на гітарі, а його зіркова мама співає блюз.

Останні кілька днів я просто у захваті від нашого неочікуваного джема. Послухайте цей ритм, паузи... У цьому є музика!
– зазначила знаменитість.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

 

Що відомо про сина Джамали? Пологи Джамали відбулись у приватній клініці столиці 27 березня 2018 року. На кожну зйомку "Голосу країни" співачка возила валізу з усім необхідним для пологів. Тому щодня артистка була готова до народження сина. "У мене був шалений графік, я кожного дня працювала, у мене було дуже багато проєктів та знімань. Тому всю валізу з дитячими речами я возила постійно з собою. Я ж народилася семимісячною, мою маму забрали на пологи саме з іспитів, тому що вона грала і дуже переживала. Я думала, що і в мене може бути так само. Тому я з собою постійно все мала, на всяк випадок", – згадувала Джамала.

До першого дня народження артистка ретельно приховувала обличчя нащадка. І тільки в березні 2019-го Джамала поділилась із прихильниками ніжними кадрами.

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Зіркові мами Зіркові діти Джамала
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