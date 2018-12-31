Джамала показала зворушливе фото з чоловіком

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Джамала з чоловіком
Джамала з чоловіком / Instagram / @s_bekir

Популярна українська співачка Джамала привітала шанувальників у соціальних мережах з Новим роком та зачарувала новим знімком зі своїм чоловіком Сеїт-Бекіром Сулеймановим.

Нове фото Джамала опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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У підписі співачка привітала користувачів у мережі з Новим роком. На знімку артистка стоїть в обіймах коханого чоловіка та усміхається у камеру.

Зірка одягнула чорну блузу у поєднанні з чорно-білою спідницею, яка є яскравим акцентом в її аутфіті. Джамала завершила образ хвилястими локонами і класичним вечірнім макіяжем зі стрілками і нюдовою помадою.

Прихильники у захваті від нового знімку. "Ви чарівна пара", "Дуже красиві", "Найкращі", – пишуть користувачі.

джамала
Джамала з чоловіком / Instagram / @jamalajaaa

Теги: Новини України LifeStyle Зіркові романи Джамала
Джерело: 24 канал
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