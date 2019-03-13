Джамала показала зворушливі фото із 1-річним сином

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Джамала з сином
Джамала з сином / Instagram / @jamalajaaa

Українська співачка Джамала насолоджується материнством і вміло поєднує це зі своєю вокальною кар'єрою. Знаменитість виховує маленького сина Еміра-Рахмана, якому 28 березня має виповнитися один рік.

Нові знімки Джамала опублікувала на своїй сторінці в Instagram-Stories.

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На фотографіях співачка показала, як її син бавиться у кімнаті і дивиться на сплячого татуся – Сеїт-Бекіра Сулейманова.

Додамо, що переможниця пісенного конкурсу Євробачення-2016 досі не показує шанувальникам у мережі повністю обличчя малюка, найчастіше – фотографує хлопчика зі спини.

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Теги: LifeStyle Зіркові мами Діти і неповнолітні Новини LifeStyle Музика Джамала
Джерело: LifeStyle 24
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