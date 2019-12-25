24 канал техно Економіка Здоровʼя спорт футбол дизайн auto Освіта Likar Дизайн покер
more

Джамала повторила образ зі свого фото 30-річної давнини

393 Читать новость на русском
Джамала / Instagram / @jamalajaaa

Популярна українська співачка Джамала взяла участь у спецпроекті “Перезняти Новий рік" і повторила свій дитячий образ.

Так, Джамала опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі одне своє архівне фото з дитинства і сучасне, на якому вона повністю повторила "аутфіт".

Читайте також: У смарагдовій сукні і блискучих туфлях: Меланія Трамп продемонструвала різдвяний образ

Дитяче фото було зроблене у 1987 році, коли Джамалі було чотири роки. На голові у майбутньої зірки є величезний бант, який співачка повторила і на новій світлині.

"Вбрання на новорічні свята мені завжди підбирала мама. Але, як бачите, любов до яскравого вбрання і аксесуарів в мене була завжди", – додала у підписі знаменитість. 

Джамала
Джамала / Instagram / @jamalajaaa

Джамала
Джамала / Instagram / @jamalajaaa

До проєкту долучився і телеведучий Олександр Педан, повторивши костюм зайця зі свого дитинства. 

Фоточки часів "Підйому" – ностальгічний контент, звичайно. Та є дещо миліше та олдскульніше – світлини з мого новорічного "утрєнніка"! Я там у відвертому костюмчику, зі хвостиком і все таке,
– з гумором зазначив Педан.

Олександр Педан / Instagram / @pedanos
Олександр Педан / Instagram / @pedanos

Німець знайшов у старому годиннику 25 тисяч євро
сьогодні
3931
Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Новини України Новини LifeStyle Джамала
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 18:15 Санта-Клаус – супергерой із коміксів та інші "клони" Святого Миколая
Олесь Друкач 662
24 грудня 13:00 Новий рік Білого Щура 2020: як його правильно зустріти
Квітослава Туз 17867
24 грудня 12:39 Найгучніші скандали 2019 року за участю Меган Маркл
Марта Вересюк 1140
23 грудня 20:00 Куди поїхати на Новий рік-2020 в Україні: добірка казкових місць
Альона Захарова 5595
23 грудня 19:25 Як доглядати за шкірою обличчя в літаку: підказки дерматолога
Юлія Девда 447
Новини
Більше новин
Залиште відгук