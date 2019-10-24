Джамала пояснила, чому не одразу показала обличчя свого єдиного сина

Українська співачка Джамала вже понад рік насолоджується материнством. Однак тільки після першого дня народження вона наважилась познайомити громадськість зі своїм сином Еміром-Рахманом. Чому – артистка пояснила за лаштунками програми "Хто зверху?", що виходить на "Новому каналі".

Як відомо, тривалий час Джамала ділилась із прихильниками у мережі знімками Еміра-Рахмана, майстерно приховуючи його обличчя. І тільки в перший день народження хлопчика вона опублікувала серію чуттєвих фото, показавши, як виглядає її первісток. У коментарі журналістам "Нового каналу" артистка пояснила, що таким чином хотіла захистити свою дитину.

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"Це взагалі індивідуально, кожен робить, як вважає за потрібне. Чесно, я дуже захоплююся тими, хто ось так одразу, на перших секундах, може опублікувати фото дитини. Мені здається, що якби я не була публічною людиною, можливо, теж розмістила б фото, а оскільки на мене все-таки спрямована різна енергія, то... Хтось радіє, а хтось не дуже", – пояснила Джамала.

Наразі співачка не проти публікації спільних сімейних фото з маленьким Еміром-Рахманом. Водночас Джамала зізналась, що не зловживає цим та зайвий раз не демонструє свою сім'ю у мережі.

Співачка також зазначила, що вона – не єдина представниця українського шоу-бізнесу, яка не показує обличчя свого нащадка. Так, Катя Осадча і Юрій Горбунов навіть після 2 дня народження сина Івана не показують його публіці. Таку ж позицію мають Манатік, Світлана Тарабарова, Ольга Фреймут, Олена Шоптенко, Катерина Бужинська.

Мені хочеться максимально захистити сина. Я чула те ж саме від Каті Осадчої. Є багато відомих людей, які не виставляють фото своїх дітей саме через свою публічність, щоб увага і різна енергетика не переносилася на їхніх чад. Я підтримую всіх. Хочете – виставляйте, не хочете – не виставляйте. Це дуже індивідуально,

– додала Джамала.

Що відомо про сина Джамали?Пологи Джамали відбулись 27 березня 2018 року. Знаменитість обрала приватну столичну клініку, яка має чималу популярність серед селебрітіз. Згодом артистка зізналась, що перед народженням сина не вносила зміни у робочий графік, тому щодня на зйомки шоу "Голос країни" брала сумку з усім необхідним для пологів. Сину Джамала та її чоловік Сеїт-Бекір дали кримськотатарське ім'я – Емір-Рахман.