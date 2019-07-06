Джамала представила нову пісню "Крок", яку записала спільно з Cape Cod: аудіозапис

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Джамала
Джамала / Instagram / @jamalajaaa

Відома українська співачка і переможниця Євробачення-2016 Джамала анонсувала прем’єру нового треку "Крок". Над ним вона працювала разом з електронним виконавцем Cape Cod.

Про прем'єру нової пісні "Крок" Джамала повідомила на своїй сторінці в Instagram.

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Анонс нового треку став справжнім сюрпризом для фанатів творчості електронного виконавця Cape Cod і прихильників приголомшливого вокалу Джамали. Проте за її словами, вона давно слідкувала за професійним ростом Cape Cod, тому вона наважилася на таку співпрацю.

Мені імпонує те, як від релізу до релізу його музика змінюється. Дуже сподобався і останній альбом Макса Echoes. Тому я зраділа, коли він надіслав інструментальну демоверсію треку і сказав: "раптом тобі прийде ідея якоїсь пісні". Мене настільки надихнуло звучання, що текст і музика прийшли моментально. Записали ми її теж дуже швидко,
– написала Джамала під анонсом пісні "Крок".

Також співачка додала, що її нове творіння розповідає про закоханість, а саме – про той момент, коли людина окрилена і її переповнюють емоції.

Слухати пісню Джамали і Cape Cod "Крок": аудіозапис

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Джамала Музика
Джерело: LifeStyle 24
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