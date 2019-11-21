Джамала представила саундтрек до фільму "Ціна правди" про Голодомор: відео

У четвер, 21 листопада, відбулася прем'єра кліпу української співачки Джамали на пісню "Ціна правди", яка є саундтреком однойменного фільму про геноцид українського народу. Прем'єра стрічки "Ціна правди" запланована на 28 листопада.

Музику до пісні написала Джамала, автором тексту стала також співачка разом з письменницею Вікторією Платовою. Режисеркою музичного відео виступила Катя Царик, оператором став Юрій Король, який працював у якості оператора-постановника над повнометражними стрічками "Захар Беркут", "Сторожова застава", "Незламна".

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Фільм "Ціна правди" – це драматична розповідь про геноцид українського народу в 1932 — 1933 роках. Прем'єра фільму "Ціна правди" запланована на 28 листопада. Кінострічці прогнозують шалений успіх, адже її вже відзначили на престижних фестивалях. Зокрема, автори фільму "Ціна правди" отримали нагороду на 44-му Фестивалі польських художніх фільмів "Золоті Леви". Зйомки фільму проходили в Україні, Польщі та Шотландії.

У зйомках взяли участь музиканти оркестру "Віртуози Києва", а у кліпі використані кадри із фільму "Ціна правди".

"Мене вразила історія, що послужила основою для картини. Події фільму розгортаються під час одного з найбільш трагічних періодів, що замовчувався десятиліттями. У центрі оповідання звичайний журналіст, який проявляє справжній героїзм, щоб донести інформацію про Голодомор до світової громадськості. Як ми знаємо, люди, які не бояться і борються за правду, платять за це високу ціну. Мені близька ця ідея, вона багато в чому перегукується з моєю творчістю", – зізналася Джамала.

Джамала – "Ціна правди": дивіться відеокліп

Що відомо про сюжет фільму "Ціна правди"?

У 1933 році вельський репортер Ґарет Джонс шукає свою наступну велику історію. Останні новини приводять його до Москви, де він знайомиться з журналісткою Адою Брукс. Ада відкриває йому очі на "радянську утопію", яка не має нічого спільного з реальністю. І Ґарет, попри смертельні погрози, розпочинає своє розслідування. Переховуючись від спецслужб СРСР, крок за кроком він розкриває правду про трагедію українського народу: Голодомор, жорстку цензуру, змову та масові репресії. Саме його викриття згодом стануть підґрунтям для роману "Колгосп тварин" Джорджа Орвелла.

Фільм "Ціна правди": дивіться трейлер