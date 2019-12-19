Джамала презентувала авторську колискову: чуттєвий запис

Українська співачка Джамала підготувала для прихильників особливий сюрприз до Дня святого Миколая. Артистка презентувала довгоочікувану колискову, яку написала для свого сина Еміра-Рахмана.

Цікаво, що Джамала вирішила створити два записи чуттєвого треку – окремо для дівчаток та хлопчиків. Композиції із назвами "Спи, мій принце, спи" І "Спи, принцесо, спи" вже з'явились у мережі та підкорили меломанів чуттєвістю.

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Пісню Джамала написала ще під час вагітності. Артистка зізналась, що хотіла, щоб у її сина була власна колискова, не подібна до інших. Однак в День святого Миколая вона вирішила поділитись створеним треком, зробивши своєрідний подарунок українським діткам та їхнім мамам.

"Десь на п'ятому місяці вагітності я подумала, що у мого сина повинна бути своя власна колискова, але така, щоб український мелос вгадувався в ній безпомилково. Так з'явилася "Спи, мій принце, спи". Саме сьогодні, в день, коли всі дітки в Україні знаходять під подушками подарунки і солодощі, я вирішила зробити їм подарунок і від себе теж. Я дарую свої колискові хлопчикам і дівчаткам, щоб вони солодко спали і бачили тільки добрі й світлі сни", – поділилась Джамала.

Слухайте колискову Джамали "Спи, мій принце, спи": аудіо

Джамала – "Спи, мій принце, спи": текст колискової

Спи, мій принце, спи,

Хай тобі насняться сни, спи.

Спи, мій мрійник, спи,

Треба спати, щоб здійснити мрії всі.

Сонечко зійде, мама обійме тебе, спи.

Спи, мій хлопчик, спи,

Сильний, мудрий, мій синочку, спи.

Мій хоробрий син, ти пройдеш всі перешкоди, спи.

Сонечко зійде, мама обійме тебе, спи.

Слухайте колискову Джамали "Спи, принцесо, спи": аудіо

Джамала – "Спи, принцесо, спи": текст пісні

Спи, принцесо, спи,

Хай тобі насняться сни, спи.

Спи, мрійниця, спи,

Треба спати, щоб здійснити мрії всі.

Сонечко зійде, мама обійме тебе, спи.

Спи, красуня, спи,

Добра, лагідна, вродлива, спи.

Моя донька, спи, ніжністю всіх зачаруєш ти, спи.

Сонечко зійде, мама обійме тебе, спи.