Джамала презентувала нову пісню "Сміюсь і плачу" під час онлайн-концерту: відео

Українська співачка навіть впродовж карантину випускає нову музику. Під час онлайн-концерту Джамала несподівано для себе впрше заспівала нову пісню "Сміюсь і плачу". Зірка пообіцяла здійснити офіційний реліз у травні, якщо трек сподобається слухачам.

Вчора, 30 квітня, вагітна Джамала дала черговий онлайн-концерт з власної квартири у Києві. Несподівано для глядачів та самої себе співачка представила свою нову роботу. Пісня отримала назву "Сміюсь і плачу", а її наразі єдиний запис зірка опублікувала в інстаграмі.

Читайте також Джамала зачарувала мережу співом свого сина: миловидне відео

Артистка зізналася, що на раптову прем'єру її спровокувало звичайне запитання: "А що там по новій музиці і альбому?" Джамала наголосила, що вона – перфекціоніст і страшенно не любить показувати половину роботи. Проте ця пісня була цілком готовою до публічного виконання, а сама знаменитість вирішила порадитися з шанувальниками, чи варто випускати пісню вже у травні, зважаючи на непрості часи в країні та світі.

Можливо, моя домашньо-творча атмосфера спонукала до цього. А може я відчула ваші флюїди, що ви сумуєте за новим. Тому ось така спонтанна прем'єра під час домашнього онлайн-концерту,

– презентувала Джамала.

Фоловери зірки були захоплені новим хітом "Сміюсь і плачу" та нагородили її щедрими компліментами у коментарях. А менше ніж за добу відео-прем'єру переглянули майже 60 тисяч користувачів. Схоже, пісня вже приречена на успіх.