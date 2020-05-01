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Джамала презентувала нову пісню "Сміюсь і плачу" під час онлайн-концерту: відео

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Джамала презентувала нову пісню "Сміюсь і плачу"
Джамала презентувала нову пісню "Сміюсь і плачу" / Instagram / @jamalajaaa

Українська співачка навіть впродовж карантину випускає нову музику. Під час онлайн-концерту Джамала несподівано для себе впрше заспівала нову пісню "Сміюсь і плачу". Зірка пообіцяла здійснити офіційний реліз у травні, якщо трек сподобається слухачам.

Вчора, 30 квітня, вагітна Джамала дала черговий онлайн-концерт з власної квартири у Києві. Несподівано для глядачів та самої себе співачка представила свою нову роботу. Пісня отримала назву "Сміюсь і плачу", а її наразі єдиний запис зірка опублікувала в інстаграмі

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Артистка зізналася, що на раптову прем'єру її спровокувало звичайне запитання: "А що там по новій музиці і альбому?" Джамала наголосила, що вона – перфекціоніст і страшенно не любить показувати половину роботи. Проте ця пісня була цілком готовою до публічного виконання, а сама знаменитість вирішила порадитися з шанувальниками, чи варто випускати пісню вже у травні, зважаючи на непрості часи в країні та світі. 

Можливо, моя домашньо-творча атмосфера спонукала до цього. А може я відчула ваші флюїди, що ви сумуєте за новим. Тому ось така спонтанна прем'єра під час домашнього онлайн-концерту,
– презентувала Джамала. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слухайте, ви ж знаєте мене! Я — емоція! І вчора дуже спонтанно під час запитання «А що там по новій музиці і альбому?», мені закортіло заспівати АБСОЛЮТНО НОВУ пісню. ⠀ Можливо, моя домашньо-творча атмосфера спонукала до цього. А може, я відчула ваші флюїди, що ви сумуєте за новим. Тому ось така спонтанна прем‘єра під час домашнього онлайн-концерту ? ⠀ Я перфекціоніст, навіть демки нікому не пересилаю, тому що не люблю показувати половину роботи. І, звичайно, хотілось би, щоб ви відчули її в кращій якості, але вона абсолютно готова до релізу! В ній стільки трушності, але є сумніви з приводу того, чи доречна вона саме зараз. Тому вперше я питаю вас не про сукню, фоточку та інше, а про цілу творчу роботу! ⠀ Дуже важлива ваша думка! Як зробимо? Якщо ви розірвете мій інста переглядами і я точно відчую, що «ну дуже сподобалась», зроблю реліз у травні!!! ⠀ Пишіть у коментарях! ⠀ Так - Ні - ⠀ #СміюсьіПлачу #разомвдома

Публикация от Jamala (@jamalajaaa)

Фоловери зірки були захоплені новим хітом "Сміюсь і плачу" та нагородили її щедрими компліментами у коментарях. А менше ніж за добу відео-прем'єру переглянули майже 60 тисяч користувачів. Схоже, пісня вже приречена на успіх. 

Автор: Марина Джура
Теги: Джамала LifeStyle Музика
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