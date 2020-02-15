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Джамала приміряла яскраву сукню для зйомки: фото

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Співачка Джамала / Instagram / @jamalajaaa

Після новин про другу вагітність цікавість до особистого життя популярної співачки лише зросла. Проте поки Джамала не поспішає публікувати світлини з округлим животом, вправно ховаючи зміни свого тіла за об'ємними вбраннями.

Так, на особистій сторінці в інстаграмі Народної артистки України з'явилися нові фото. Як зазначила сама Джамала, знімки виконані на плівковий фотоапарат, що додало особливого шарму. 

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На атмосферних кадрах зірка позує сидячи у вбранні від знаменитого українського дизайнера Івана Фролова, який славиться на теренах вітчизняної модної індустрії своїми провокативними творчими рішеннями. На співачці об'ємна сукня з легкого матеріалу в анімалістичний принт. Образ поєднав насичені сині та блакитні кольори. 

Сміливий look Джамала доповнила масивними чорними черевиками, які додали брутальності її вигляду. Знаменитість обрала чимало лаконічних аксесуарів, серед яких великі сережки-кільця та численні ланцюжки на шиї. Образ гармоніював з легким макіяжем з акцентом на сяючих губах та укладкою з легкими локонами. 

Шанувальники схвально оцінили такі модні експерименти зірки, засипавши майбутню матусю двох дітей тисячами лайків та десятками коментарів. 


Співачка Джамала в яскравому образі / Instagram / @jamalajaaa


Співачка Джамала в яскравому образі / Instagram / @jamalajaaa


Співачка Джамала в яскравому образі / Instagram / @jamalajaaa


Співачка Джамала в яскравому образі / Instagram / @jamalajaaa

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Автор: Марина Джура
Теги: Стиль і мода Джамала LifeStyle
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