Джамала привітала мусульман з Рамаданом: фото в кримськотатарському вбранні

Українська співачка кримськотатарського походження Джамала привітала з мусульманським постом Рамаданом та поділилася архівною світлиною, де зображена в традиційному, для її народу, одязі.

Переможниця Євробачення-2016 Джамала не забуває традицій своєї батьківщини та відзначає усі свята. Вчора, 23 квітня, розпочався мусульманський піст Рамадан, якого дотримуються всі віряни. До їх числа належить артистка та її сім'я. Привітання вона висловила на особистій сторінці в інстаграмі.

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Джамала шанує і поважає звичаї рідної землі, де б не була. Не забуває і про народне вбрання. В мережі вона поширила архівних знімок, на якому постала в червоному образі, який складався із сукні з квітковим принтом, штанів та в'язаного крадигану. На голові в неї бачимо капелюх фіолетового кольору із золотистими вкрапленнями.

Серед аксесуарів є довгі висячі сережки золотистого кольору. Волосся виконавиця заплела у дві косички, а на обличчі зробила макіяж в природних тонах з акцентом на губах.

Вітаю всіх мусульман з початком священного місяця Рамадан! Сил та терпіння!

– написала Джамала в публікації.