Джамала продемонструвала струнку фігуру: що допомагає зірці тримати себе в формі на гастролях

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Співачка Джамала / Instagram /@jamalajaaa

Зараз співачка гастролює всією країною з туром, що присвячений десятиліттю її творчої діяльності. Проте під час постійних переїздів їй вдається знаходити час для тренувань. Спорт сприяє мобілізації сил та посилює імунітет восени. Крім того, Джамала відвідує сеанси тайського масажу

Джамала сміливо демонструє довершену фігуру та підтягнутий живіт на фото в соціальних мережах. Днями співачка опублікувала світлину, на якій важко не помітити того, що зірці вдається мати гарну фізичну форму, незважаючи на щільний гастрольний графік. Напередодні в ексклюзивному інтерв'ю газеті Експрес зірка розповіла, що допомагає їй тримати себе в тонусі. 

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Восени народна артистка України відправилася в ювілейний тур країною. Свого маленького сина зірка залишила вдома на опіку татка, бабусь і дідусів. Складні переїзди між містами важко переносити навіть дорослим, тому співачка повноцінно присвятить час Емірові та родині аж у лютому, після завершення гастролів. 

Джамала не втрачає нагоди потішити шанувальників не лише прем'єрами саундтреків, а й новими фото. Так вона опублікувала на своїй інстаграм-сторінці світлину, на якій прогулюється вулицями міста. Навіть за широкими штанами пастельного відтінку та довгим плащем нарозхрист можна помітити струнку талію співачки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

Напередодні Джмамала розповідала, що вважає себе антиспортивною дівчиною. Вона не має систематичних занять спортом. І коли вибір стоїть між залом та музикою чи дозвіллям з родиною, то завжди обирає останнє. 

Але перед туром вирішила більше часу приділити спорту. Я качаю прес, бігаю... Поки що мені вистачає цих фізичних навантажень,
– поділилася співачка.

Аби швидко відновлюватися після концертів вона намагається дотримуватися правильного харчування та режиму дня. Співачка також піклується про свій імунітет. У сезон вірусів і застуд вона їсть більше вітамінів та фруктів. Крім того, у Джамали з'явилося нове захоплення – тайський масаж. 

Тайський масаж – справжній порятунок для мене. Після важкої дороги, тривалих перельотів сеанси масажу повертають мене до життя. Емір уже важить 14 кілограмів, а це неабияке навантаження для спини. Тому тайський масаж – мій must have. А ще – тайки не розмовляють, це ритуал, що дуже мені імпонує,
– відверто зізнається зірка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

 

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Автор: Марина Джура
Теги: Спорт LifeStyle Новини LifeStyle Фотоновини Джамала Таїланд
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