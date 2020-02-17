Джамала прокоментувала другий півфінал Нацвідбору на Євробачення-2020: ім'я фаворита зірки

Цьогоріч співачка коментує виступи учасників Національного відбору на Євробачення-2020 вже не за суддівським столом, поступившись місцем Тіні Кароль. Проте Джамала уважно слідкує за конкурсом та вже визначилася з головним претендентом на перемогу, який гідно представить Україну на міжнародній музичній арені.

Сьогодні, переможниця Євробачення-2016 завітала до студії Xіт FM та у прямому ефірі програми "Хеппі ранок" висловила власні враження від виступів учасників. Джамала цілком згодна з рішенням суддівського та глядацького голосування, адже фаворитами другого півфіналу Євробачення-2020 для неї став гурт TVORCHI, який отримав максимальну кількість балів.

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Незважаючи на те, що зірка була щедрою на компліменти, вона відверто зізналася, що хлопцям з Тернополя є над чим працювати. На думку артистки головний недолік колективу – відсутність досвіду. Саме це заважає TVORCHI розкритися на сцені.

Я кайфую. У них є така свіжість. Коли вони заспівали, я видихнула на повні груди… Так, не вистачає впевненості. Але якщо вони за цей тиждень зроблять неймовірне... Мені не вистачає епатажу у вигляді, в рухах. Хочеться, щоб виконавець був як лев на сцені. Він має сам загорітися,

– запевнила Джамала.

Проте, на думку виконавиці, головним недоліком живого виступу є непрофесійний вокал. Саме над звучанням необхідно попрацювати хлопцям, які не мають відповідної профільної освіти. Як запевнила Джамала, якщо у TVORCHI є прагнення перемогти, то вже в суботу, 22 лютого, вся країна зможе почути разючі зміни у виконанні хітової пісні Bonfire. Вона зізналася, що солісту під силу поліпшити вокал лише в одній пісні навіть впродовж такого незначного часу.

Я бачу, що у них є комплекси. У них є харизма, яка притягує, у них є пісня. І треба вокал, який зараз трошки слабший,

– прокоментувала Джамала.



Джамала прокоментувала другий півфінал Нацвідбору на Євробачення-2020 / Screenshot / Instagram / @jamalajaaa

Нагадаємо, що за результатами двох півфіналів за перемогу на Національному відборі будуть боротися TVORCHI, KHAYAT, David Axelrod, Jrry Heil, KRUTЬ та Gо_A. 22 лютого у прямому ефірі на телеканалах СТБ і UA:Перший глядачі зможуть побачити виступи 6 фіналістів, які боротимуться за право представити Україну на міжнародній арені в Роттердамі.