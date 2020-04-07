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Джамала розповіла, чим займається з сином на карантині: ніжні фото

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Джамала з сином Еміром-Рахманом / Instagram / @jamalajaaa

Українська співачка, переможниця Євробачення-2016 Джамала очікує на появу другої дитини. Та поки що насолоджується часом проведеним удвох із маленьким сином, адже через постійні гастролі та напружений графік роботи вона рідко буває вдома.

Карантин – це можливість побути з рідними людьми, насолодитися спільними моментами з дітьми та коханими. Джамала долучилася до числа тих знаменитостей, які дотримуються ізоляції та проводять час в сімейному колі. Виконавиця на особистій сторінці в інстаграмі опублікувала серію ніжних фото, на яких позує разом із синочком Еміром-Рахманом.

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Співачка зображена у домашньому спортивному костюмі бежевого кольору та з великими сережками-кільцями. Її волосся заплетене у дві косички, а на обличчі сяє макіяж з чорними стрілками на повіках. Маленького Еміра бачимо у блакитній кофті.


Джамала з маленьким Еміром-Рахманом / Instagram / @jamalajaaa

Джамала розповіла, чим її син займається на карантині, а також попросила порад у підписників щодо того, як можна провести час на карантині з малюками.

Отже, Емір-Рахман вдома малює, складає конструктор, ліпить з пластиліну, вчить букви, кольори і дивиться мультики.


Джамала з сином / Instagram / @jamalajaaa

Додамо, станом на ранок 7 квітня в Україні зафіксували 1 462 випадки зараження коронавірусом. Підтвердили 45 смертей від COVID-19. 28 пацієнтам вдалося одужати. Найкращий спосіб захистити себе і своїх рідних – дотримуватися карантину та залишатися вдома.


Чому краще залишатися вдома / Інфографіка 24 каналу

 

Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Карантин в Україні 2020 Зіркові діти Зіркові батьки Джамала
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