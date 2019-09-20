Джамала розповіла про бажання мати другу дитину: подробиці

Популярна українська співачка, яка стала переможницею Євробачення-2016, Джамала не приховує свого бажання стати мамою вдруге. Зірка поділилася із шанувальниками цікавими подробицями свого особистого життя та зізналася у тому, що готова покинути на деякий час сцену заради сім'ї.

Про це Джамала розповіла в програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна". Як зізнається співачка, вони з чоловіком планують знову стати батьками.

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За словами зірки, якщо вона стане матір'ю вдруге, вона візьме паузу у музичній кар'єрі і присвятить час родині.

Я думаю, що зроблю перерву для того, щоб знову народити. Ми будемо з радістю чекати поповнення, тому що мені дуже хотілося б мати велику сім'ю. Наприклад, у моєї мами в сім'ї було 7 дітей, а у тата 2 – він і сестра,

– заявила зірка.

Крім того, Джамала додала, що дуже сумує, коли тривалий час не може побачити свого сина Еміра.

"І я думаю, що це основний момент, який мене дійсно турбує. Але брати його з собою не можу, тому що для нього це важко. Але не переживайте, у нього все добре, з ним батько, батьки мого чоловіка – вони просто неймовірні няні", – зазначила вона.