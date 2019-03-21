Джамала розповіла про свою мрію виступити в окупованому Криму

Журналісти 24 каналу ексклюзивно поспілкувалися з популярною співачкою Джамалою. Вона розповіла, чому хоче поїхати виступити до окупованого Криму.

Про що мріє Джамала?

Співачка наголосила, що щиро мріє про те, щоб в Україні все було добре, адже українці заслуговують на це.

Читайте також: Представники Джамали прокоментували її виступи у Росії в 2014 році

І нехай скоро буде концерт в Криму. Я дуже хочу концерт в Криму, я дуже хочу приїхати додому, побачити море, свій сад і все, що для мене важливо. Але, на жаль...,

– відповіла Джамала.

Цікаво, що Джамала (Сусана Джамаладінова) росла у кримському селі Малоріченське, що під Алуштою. Її після "Шлях додому" присвячена депортації кримськотатарського народу. За словами виконавиці, композиція стала піснею-сповіддю. Її Джамала присвятила всім, хто шукає свій шлях додому.

Кліп Джамали на пісню "Шлях додому": дивіться відео

Нагадаємо, під час Нацвідбору до Євробачення-2019 Джамала емоційно прокоментувала позицію гурту ANNA MARIA, які не змогли дати відповідь на питання: "Чий Крим?", а згодом одна зі співачок заявила, що "Україна втратила Крим".

Як ви можете говорити в інтерв'ю, що "Крим – це наша Батьківщина"? Є тільки одна відповідь на це питання: Крим – це Україна, це окупований півострів, де йде війна,

– заявила Джамала.

Повний випуск програми 24 каналу "Теорія великого виклику" з Джамалою – читайте тут.

Дивіться відео інтерв'ю з Джамалою: