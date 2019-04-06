Джамала розповіла про зміни після народження дитини: зворушливе фото

Українська співачка Джамала, яка днями відсвяткувала день народження свого первістка, хлопчика Еміра-Рахмана, зізналася, що материнство змінило її у кращу сторону.

На своїй сторінці в Instagram Джамала зробила сюрприз шанувальникам, опублікувавши зворушливе фото з сином.

Читайте також: Мені веліли співати тихіше, – Джамала про гіркий досвід роботи в ресторані

Зіркова мама зазначила, що син є її мотивацією. На новому знімку 1-річний Емір сидить у Джамали на руках.

З народженням сина я стала ще більш впевненою в собі. Він мене мотивує ставати краще і досягати нових висот. Зараз, коли Емір маленький і змінюється кожен день, мені непросто залишати його так часто, але я знаю, заради чого це роблю. Зокрема, заради того, щоб він мною пишався, коли виросте,

– заявила вона.