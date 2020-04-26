Джамала святкує третю річницю шлюбу з чоловіком: найчуттєвіші привітання подружжя

Сьогодні, 26 квітня, річниця подружнього життя Джамали та Сеїт-Бекіра Сулейманова. Пара, яка побралася три роки тому, публічно привітала одне одного зі знаковим днем та поділилася чуттєвими кадрами з весілля.

Цього дня три роки тому одна з найуспішніших зірок українського шоу-бізнесу зіграла своє весілля. З нагоди річниці шлюбу Джамала публічно привітала коханого чоловіка, опублікувавши світлини з родинного архіву на особистій сторінці в інстаграмі.

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Судячи з усього, співачка вирішила розділити всі зворушливі слова та зізнання лише з Сеїт-Бекіром Сулеймановим. Вона замилувала мережу серіює сімейних фото з найважливіших моментів їхнього подружнього життя. Найбільше кадрів Джамала присвятила весіллю та зйомкам з сином з перших місяців його появи на світ та до сьогодні. Акцентувала зірка й на тому, що їхня родина зовсім скоро вітатиме ще одну крихітку. Вона додала світлину, на якій позувала в обтислій чорній сукні, яка підкреслила її округлий живіт.

Три роки тому – "цей день". Три роки – "МИ",

– прокоментувала Джа.

Цей чуттєвий допис підірвав мережу, адже лише за кілька годин фоловери залишили майже 40 тисяч вподобань та кілька сотень вітальних коментарів. Зазначимо, що Сеїт-Бекір Сулейманов також не залишив без уваги таку знакову подію для закоханих. Незважаючи на те, що чоловік уникає публічності, він опублікував у своєму інстаграм-профілі весільний знімок та зазначив, що три спільних роки – це лише початок для подружжя, а в майбутньому їх чекає ще більше прекрасного.

Що відомо про весілля Джамали?Церемонія відбувалася в Ісламському культурному центрі у Києві 26 квітня 2017 року. Пара дотрималася обряду ніках: співачка була з покритою головою, а її наречений у національному головному уборі. Після складання подружніх обітниць молодята влаштували свято в одному з заміських ресторанів для численних гостей, серед яких було безліч колег-зірок. Для такого особливого дня Джамала обрала розкішну мереживну сукню від грузинського дизайнера Бічоли Тетрадзе, а за вечір змінила два вбрання.