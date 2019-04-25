Джамала, учасниця "Холостяк-9", Вакарчук та інші: як зірки реагують на закон про мову

В Україні відбувся історичний момент – Верховна Рада ухвалила закон про функціонування української мови. На таке рішення, за яке проголосували 278 нардепів, відреагувало чимало представників різних культурних верств. Серед них – виконавці Джамала і Святослав Вакарчук, поет Андрій Любка та учасниця 9 сезону реаліті-шоу "Холостяк" Ольга Веремій.

25 квітня парламент проголосув за законопроект "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Цей закон змінює мовну політику та умови її реалізації, а українською мовою повинні будуть розмовляти всі громадяни країни та ті, хто хоче стати громадянином держави.

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Одним з перших на закон про українську мову відреагував виконавець та лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук.

"Молодці! Не підвели", – наголосив артист.

На історичну подію в Україні також відреагувала переможниця Євробачення-2016 та уродженка Криму Джамала. Артистка написала імпровізований вірш, у якому зізналась, що кожного дня старається вдосконалювати навички української мови.

"Я вдосконалюю тебе кожного дня, в мене не завжди виходить і я, сварюсь на тебе і лаюсь. А як починаю співати – каюсь, закохуюсь в тебе знову і знов, бо робиш мене кращою, як любов! Я дякую тобі за це. Обіцяю, я не підведу, бо безмежно і дуже щиро тебе люблю!", – зачарувала щирим допис Джамала.

Український поет Андрій Любка теж на залишився осторонь мовного закону і поділився думками, що Україні довелось пізнати не один історичний урок, щоб зрештою дочекатись цього дня.

"Дякую всім причетним до Закону про державну мову! Треба було двадцять вісім років і війну, щоб суспільство й держава нарешті усвідомили важливість української мови. Мова – це зброя!", – йдеться в дописі Любки.

До обговорень та привітань українців з ухваленням законопроекту долучилась українська ведуча та учасниця популярного реаліті-шоу "Холостяк" 9 сезон Ольга Веремій. За її словами, день 25 квітня – справді історичний, адже "депутати таки розібрались із законодавчим "спамом" "Опоблоку" і здались під тиском "моралі та совісті" Філарета і Ющенка".

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"Маємо єдину державну мову!.. Змін чекає чимало. На розкачування є три роки – тоді почнуть штрафувати. В тюрми не саджатимуть. Кримінальної відповідальності документ не передбачає. Набуває чинності за два місяці, в повному обсязі діятиме за років десять. Поки тексту на сайті ВР не бачу, тому ловіть отаку ілюстрацію. Певно, сьогодні маленьке свято. Вітаю!", – розповіла інформацію своїм прихильникам Оля Веремій, додавши в Instagram-допис детальну інфорграфіку 24 Каналу.

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Закон про державну мову: що зміниться / 24 Канал