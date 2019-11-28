Джамала, Вакарчук та інші на прем'єрі трилера "Ціна правди" про Голодомор: реакції знаменитостей

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Враження від фільму "Ціна правди" про Голодомор / Колаж: LifeStyle 24

Копродукційний трилер "Ціна правди" (Mr. Jones) або, згідно з робочою назвою, "Ґарет Джонс", дебютував на українському екрані сьогодні, 28 листопада. Українські знаменитості, які відвідали прем'єру, вже поділилися враженнями від перегляду.

Сьогодні, 28 листопада, в українських кінотеатрах стартував показ фільму "Ціна правди", над яким працювали Україна, Великобританія та Польща. Режисером стрічки, заснованої на реальних подіях, виступила польська сценаристка і режисерка Аґнешка Голланд. Проте, оскільки у фільмі будуть описані жахливі події з української історії 1932-1993-х років, допрем'єрний показ в Україні відбувся досить гучно та дещо швидше, ніж загальна прем'єра. 

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Так, днями у Львові відбувся перший показ фільму "Ціна правди", де співпродюсер картини Єгор Олесов представляв її місцевим глядачам. А за день до всеукраїнської прем'єри історичний трилер презентували у Києві разом з режисеркою та актором, що виконав головну роль.

Нагадаємо, фільм "Ціна правди" розповідає про журналіста Гарета Джонса, який шукав для себе велику справу і вирішив відправитися у Москву, аби взяти інтерв'ю у Сталіна. Однак його пошуки матеріали завершилися розслідуванням Голодомору, про який йому спершу не повірили, а пізніше забороняли писати у британських ЗМІ.

Оскільки українська співачка Джамала записала саундтрек до української версії фільму, вона була у списку запрошених на допрем'єрний показ стрічки напередодні, 27 листопада. Свої враження від перегляду фільму "Ціна правди" артистка описала на сторінці в інстаграмі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подивилася фільм @garethjonesstory і я справді в захваті від усього: акторської гри @jginorton неймовірної роботи режисерки Аґнешки Холланд, операторської майстерності. Переглянула і знаходжуся під дуже особливим враженням. Шкода, що ми так мало знаємо про себе, про тогочасні деталі. Нам дійсно не вистачає таких великих фільмів про нашу історію. Переповнена емоціями і навіть не знаю, що ще додати. Ви маєте, маєте, маєте побачити цей фільм! Він справді того вартий. Дуже щаслива стати маленькою частиною такого великого кіно. #jamala #цінаправди

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

Також на допрем'єрному показі засвітився Святослав Вакарчук, який опублікував світлину з Джеймсом Норманом, що виконав головну роль, на своїй сторінці в інстаграмі. Під знімком соліст гурту "Океан Ельзи" заявив, що фільм "Ціна правди" ще раз доводить теорію, що правда завжди перемагає.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Думки після перегляду «Ціна правди» @garethjonesstory: Валлійський журналіст Ґарет Джонс першим відкрив світу правду про Голодомор. В той самий час пулітцерівський лауреат журналіст Уолтер Дюранті свідомо розказував світу казки про «досягнення» сталінського режиму, підіймаючи на сміх правду Джонса. Як виявилось, в тому числі, через «певну політичну доцільність». І сьогодні ми чуємо про «політичну доцільність» від деяких західних послідовників Дюранті, коли вони цинічно виправдовують бажання «дружити» з Росією. Але правда є правда. Правда завжди перемагає «політичну доцільність». Переможе і цього разу!

Допис, поширений Святослав Вакарчук (@sviatoslav.vakarchuk)

Своє захоплення стрічкою висловила відома українська телеведуча Соломія Вітвіцька. Вона також зробила кілька знімків з акторами та знімальною командою, під якими в інстаграмі написала про свої враження. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ціна правди. @garethjonesstory Режисерка Агнешка Голланд розповіла історію валлійського журналіста, котрий першим західному світові розповів про Голодомор в Україні. Джеймс Нортон @jginorton втілив образ Гарета Джонса і передав його жагу докопатися до правди. В той час, як інший журналіст Волтер Дюранті отримав пулітцерівську премію за брехливі та пропагандиські статті про Радянський союз та заперечував голод в Україні! Світ дізнався правду і Гарет за це згодом поплатився своїм життям, не доживши один день до свого 30-річчя. Пропаганда процвітає і нині, ми всі щодня спостерігаємо її руйнівну силу. Але, вірю, що правда переможе! #jamesNorton #ЦінаПравди #голодомор #AgnieszkaHolland #GaretJones #movie

Допис, поширений Solomiya Vitvitska (@solomiyavitvitska)

Не змогла втриматися від розлогого коментаря відома українська акторка Ірма Вітовська. Своє враження від перегляду фільму вона написала на своїй сторінці в фейсбуці. "Ідіть в кіно", – закликала своїх фанатів до відвідування прем'єри артистка. 

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: Новини України LifeStyle Кіно Голодомор Голлівуд Святослав Вакарчук - новини Джамала
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