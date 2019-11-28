Джамала, Вакарчук та інші на прем'єрі трилера "Ціна правди" про Голодомор: реакції знаменитостей

Копродукційний трилер "Ціна правди" (Mr. Jones) або, згідно з робочою назвою, "Ґарет Джонс", дебютував на українському екрані сьогодні, 28 листопада. Українські знаменитості, які відвідали прем'єру, вже поділилися враженнями від перегляду.

Сьогодні, 28 листопада, в українських кінотеатрах стартував показ фільму "Ціна правди", над яким працювали Україна, Великобританія та Польща. Режисером стрічки, заснованої на реальних подіях, виступила польська сценаристка і режисерка Аґнешка Голланд. Проте, оскільки у фільмі будуть описані жахливі події з української історії 1932-1993-х років, допрем'єрний показ в Україні відбувся досить гучно та дещо швидше, ніж загальна прем'єра.

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Так, днями у Львові відбувся перший показ фільму "Ціна правди", де співпродюсер картини Єгор Олесов представляв її місцевим глядачам. А за день до всеукраїнської прем'єри історичний трилер презентували у Києві разом з режисеркою та актором, що виконав головну роль.

Нагадаємо, фільм "Ціна правди" розповідає про журналіста Гарета Джонса, який шукав для себе велику справу і вирішив відправитися у Москву, аби взяти інтерв'ю у Сталіна. Однак його пошуки матеріали завершилися розслідуванням Голодомору, про який йому спершу не повірили, а пізніше забороняли писати у британських ЗМІ.

Оскільки українська співачка Джамала записала саундтрек до української версії фільму, вона була у списку запрошених на допрем'єрний показ стрічки напередодні, 27 листопада. Свої враження від перегляду фільму "Ціна правди" артистка описала на сторінці в інстаграмі.

Також на допрем'єрному показі засвітився Святослав Вакарчук, який опублікував світлину з Джеймсом Норманом, що виконав головну роль, на своїй сторінці в інстаграмі. Під знімком соліст гурту "Океан Ельзи" заявив, що фільм "Ціна правди" ще раз доводить теорію, що правда завжди перемагає.

Своє захоплення стрічкою висловила відома українська телеведуча Соломія Вітвіцька. Вона також зробила кілька знімків з акторами та знімальною командою, під якими в інстаграмі написала про свої враження.

Не змогла втриматися від розлогого коментаря відома українська акторка Ірма Вітовська. Своє враження від перегляду фільму вона написала на своїй сторінці в фейсбуці. "Ідіть в кіно", – закликала своїх фанатів до відвідування прем'єри артистка.