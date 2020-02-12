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Джамала вдруге стане мамою

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Джамала / Instagram / @jamalajaaa

Популярна українська виконавиця, переможниця Євробачення 2016 Джамала знову вагітна. Зовсім скоро вона вдруге стане мамою.

Раніше співачка розповідала, що вони з чоловіком хочуть другу дитину, проте все буде так, як розпорядиться Бог. Зірка поділилася цим у програмі "Зірковий шлях" на телканалі "Україна". Тепер артистка зізналася, що вагітна. Радісну новину Джамала повідомила, опублікувавши допис в інстаграмі. 

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На світлині, яку поширила знаменитість, вона позує на березі моря разом із чоловіком та старшим сином. Вони щасливі та ніжно обіймають один одного. На знімку можна побачити округлий животик зіркової матусі.

Мені здавалося, що у любові є межа, границя, яка всім нам дана. Як зважена крупа, норма. Але ти постукав, дав знак, що тут. Присоромив мене, що я знов не сама. І в секунду розширив простори любові, що так часто ми самі собі призначаємо. Я із всесвітом всередині чекаю на тебе. Душі не чаю. Ні, неможливо стати більш досвідченими і навіть звикнути. Це чудо, яке дарує Всевишній,
– написала під фото Джамала.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

Улюблениця мільйонів казала, що готова зробити паузу в кар'єрі заради того, щоб народити дитину. Цей довгоочікуваний момент настав і Джа скоро знову стане мамою. Проте поки що зірка продовжує активно розвиватися у музичній сфері. Нещодавно вона випустила спільний трек з реперкою Alyona Alyona, на який зняли кліп. Проте зовсім скоро вона готуватиметься до очікуваного материнства. 

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Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Джамала Зіркові мами
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