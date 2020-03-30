Джамала відверто розповіла про свою юність: промовисті архівні фото

Українська співачка Джамала вирішила розповісти в інстаграмі непросту історію життя у Криму в свої юнацькі роки.

Переможниця Євробачення-2016 Джамала в період карантину має безліч часу, аби побути зі своєю сім’єю та приділити час лише собі. Так, вона натрапила на юнацькі фотографії, які одразу викликали у неї низку спогадів, з якими вона вирішила поділитися.

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Виконавиця зазначила, що жила в селі, тож вже з дитинства звикла до сільської роботи. Майбутня зірка полола грядки, збирала черешню, інжир, хурму, виноградне листя. Справ було безліч: підмести двір, зібрати каміння в городі, допомогти батькам з прибиранням і багато іншого. В 9 років вона почала пасти п'ятьох баранів.



Джамала у юнацькі роки

Згодом батьки стали готувати їжу відпочивальникам, які заглядали в будинок і просто просили їх нагодувати. Джамала зазначила, що тоді в Криму ще не було великої кількості кав'ярень, чебуречних. Туристи шукали місця, де можна було б поїсти. Бувало, що у їхньому дворі на обід і вечерю збиралося по 35-40 відпочивальників, ще й родичів осіб 15.

"Після обідів і вечері залишався брудний посуд. Так повелося, що миття посуду було моїм обов'язком. Гарячої води не було, тільки кран з холодною водою біля входу у двір і мийні засоби. Я плакала, витирала сльози, але кожен день мила цю гору посуду. Але я не тільки вчилася в школі і займалася хатньою роботою, я ще й брала участь в дитячих конкурсах. Мені акомпанував учитель по сольфеджіо, а я співала", – розповіла співачка.



Джамала в юнацькі роки у Криму

Коли Джамалі виповнилося 14 років, її батьки відкрили кафе біля моря. Сім’я готувала манти, чебуреки, шашлики. Там деякий час вона ще також допомагала батькам.

"У 17 років я поступила в київську консерваторію. Але щоліта продовжувала працювати в нашому сімейному кафе. Два з половиною місяці роботи забезпечували мене зимовою курткою, чоботами, шарфами і мінімальним прожитковим мінімумом. Але в Києві гроші закінчувалися швидко, а мені ще хотілося ходити на концерти. І виникала дилема – купити щось смачне поїсти або піти на концерт? Я вибирала друге", – поділилася спогадами співачка.



Джамала поділилася архівними фото

Аби не залежати від батьків, і мати свої кишенькові гроші, Джамала вирішила заповнити анкету працівника в МакДональдсі. Однак, від такого кроку її відмовила сестра Евеліна. Вона порадила їй з такими вокальними даними співати у кафе.

У закладах я так і не змогла співати. Один вечір я працювала в ресторані "Дікселенд", але мені сказали, що я їм не підходжу. Відвідувачі сприймали мій виступ, як концерт, уважно слухали, і не відволікалися на страви. А ресторану були потрібні замовлення,

– розповіла Джамала.

Пізніше виконавиця записала бек-вокал відомим співакам, співала рекламні джингли, давала уроки вокалу, співала на усіх джем-сейшенах, виступала у різних джазових складах, і навіть грала в тріо кубинську музику з гітаристами. Через деякий час музиканти "підбили" її грати джазові стандарти і кавери на приватних концертах. Таким чином у співачки з’явився гурт Sweet Time.



Джамала на початку своєї музичної кар'єри