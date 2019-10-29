Джамала випустила новий ліричний трек "Кохаю" з казахським репером Jah Khalib

Українська виконавиця Джамала презентувала спільний трек з казахським репером Jah Khalib (Бахтіяр Мамедов) під назвою "Кохаю". У синглі переможниця Євробачення-2016 співає українською мовою, в той час як Khalib – російською.

Прем'єра треку відбулась 29 жовтня на таких музичних платформах, як Apple Music, Google Play Music, Spotify, а також на YouTube. Відомо, що разом з треком у репера Jah Khalib відбулась прем'єра цілого музичного альбому під назвою "Выход в свет".

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Jah Khalib і Джамала – Кохаю: слухати пісню онлайн

"Вийшла магічна робота, про той незрозумілий зв'язок між людьми, який допомагає їм пройти все на своєму шляху", – прокоментувала спільну роботу з "Джа Халібом" Джамала.

Відомо, що закордонний репер виступить з концертом у столиці України 8 листопада. У Львові 28 жовтня він побував з тією ж концертною програмою.

Що відомо про Jah Khalib? Це казахський російськомовний репер, співак, бітмейкер і продюсер казахсько-азербайджанського походження, який активно гастролює країнами СНД. У 2015 році був в Криму, порушивши при цьому правила перетину кордону України, а також правила в'їзду іноземців на тимчасово окуповані території. Незважаючи на це, репер продовжує гастролювати містами України. Свою активну музичну діяльність він розпочав у 2015-му і з того часу випустив 5 альбомів. У 2017 році став лауреатом російської музичної премії МУЗ-ТВ у номінації "Прорив року".