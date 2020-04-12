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Джамала висловила вдячність лікарям та пригадала власні хвороби: архівні кадри зірки

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Джамала пригадала власні хвороби / Instagram / @jamalajaaa

Представники українського шоу-бізнесу одне за одним публічно висловлюють вдячність лікарям, які самовіддано рятують життя пацієнтів у розпал коронавірусу. Джамала не лише подякувала медикам, а й оприлюднила власні хвороби, які здолала у дитинстві та підлітковому віці.

Через пандемію коронавірусу на плечі лікарів по всьому світу лягла відповідальність за життя тисяч інфікованих на коронавірус пацієнтів. За цілодобову та невтомну працю їм висловлюють вдячність вітчизняні та голлівудські зірки. Співачка Джамала на сторінках свого інстаграму приєдналася до мейнстріму та навіть зізналася, які складні хвороби їй судилося пережити. 

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Як виявилося, у віці 6 років артистка страждала від частих отитів. Попри те, що вона боялася лікарів, медикам все ж вдалося вилікувати дівчинку та позбавити її страшних болей та ангін. Джамала пригадала, що на прийомі у лікаря завжди говорила одну фразу: "Не робіть мені боляче, я вам пісеньку заспіваю". 

Проте вже на першому курсі консерваторії у 18 років її спіткала скарлатина. Вона була змушена 40 днів провести у стінах інфекційної лікарні наодинці. Зірка хвилювалася, що пропускає важливі заняття з вокалу та не може повноцінно спілкуватися з друзями. 

Це була якась програма "За склом", тому що з сестрою і одногрупниками, які приїжджали до мене, ми бачилися лише через скло. До мене нікого не пускали… Важливо було долікуватися, адже скарлатина вражає найцінніше – горло,
– пояснила Джамала. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Jamala (@jamalajaaa)

Не менш яскравими враженнями від роботи медиків стали перші пологи співачки. Вона запевнила, що головний лікар, анестезіолог, акушерки та медсестри були злагодженою командою, схожою на професійний музичний колектив. "Зараз особливо хочеться висловити свою підтримку та подяку лікарям, які в цей складний кризовий час рятують життя", – висловилася Джамала. 

Допис вдячності вона доповнила архівними кадрами з дитинства і підліткового віку. До серії фото зірка додала спільні з лікарями світлини, які були зроблені після пологів та під час медичних оглядів дворічного сина Еміра. 

Автор: Марина Джура
Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Коронавірус в Україні Джамала
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