Джамала виступить на онлайн-Євробаченні: дата концерту
Українська співачка Джамала, яка виборола перемогу на Євробаченні-2016, виступить з переможною піснею на онлайн-концерті Євробачення.
Після скасування Євробачення-2020, яке мало відбутися у травні в Роттердамі, через пандемію коронавірусу, організатори знайшли альтернативний варіант, як підтримати глядачів та конкурсантів і запустили онлайн-концерт "Євробачення: Європа світить світлом".
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Вже сьогодні, 3 квітня, стартує серія онлайн-концертів на ютубі. Епізод такого концерту передбачає виступи декількох учасників конкурсу, в тому числі й виконавців, які мали боротися за перемогу цього року. Конкурсанти виконають авторську композицію та кавер-версію іншої пісні Євробачення.
Так, на своїй особистій сторінці в інстаграмі Джамала зазначила, що теж буде виступати з піснею, завдяки якій здобула перемогу на Євробаченні у 2016 році.
"Я виступатиму 10 квітня та, ясна річ, виконаю нашу переможну 1944. Але це ще не все! Організатори Євробачення запропонували заспівати ще одну пісню, на свій розсуд обрати з пісень-переможниць минулих років. Я склала шорт-лист з 4 пісень, а вирішальний вибір за вами!", – написала співачка.
Джамала обрала пісні, які б хотіла виконати, а яку саме слухачі почують у її виконанні, вирішать шанувальники у твіттер-акаунті Євробачення. Голоси підрахують вже сьогодні ввечері.
Виконавиця поділилася піснями, які їй найбільше імпонують:
– пісня шведської співачки Loreen Euphoria, з якою вона представляла Швецію на пісенному конкурсі Євробачення 2012 та виборола перемогу;
– пісня Heroes шведського співака Монса Сельмерлева, з якою він представив Швецію на пісенному конкурсі Євробачення у 2015 році та одержав перемогу;
– пісня Amar Pelos Dois португальського співака Сальвадора Собрала з якою він переміг Євробачення у 2017 році;
– пісню Arcade голландського співака Дункана Лоренса, який представляв Нідерланди на Євробаченні 2019 у Тель-Авів і виборов перемогу.
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