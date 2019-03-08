Джамала вперше показала обличчя свого маленького сина: чарівні фото

Українська співачка Джамала вміло поєднує сольну вокальну кар'єру з вихованням маленького сина Еміра-Рахмана, якому вкінці березня виповниться рік. До цього артистка ретельно оберігала малюка від уваги громадськості, приховуючи його обличчя. А в Міжнародний жіночий день Джамала вперше показала сина за букетом квітів.

На 8 березня співачка Джамала вирішила не просто привітати своїх прихильниць зі святом, але й зробити для них унікальний подарунок. В Instagram-Stories вона показала, як пройшов її ідеальний ранок з рідними.

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Однак не це приголомшило підписників блогу артистки. на кадрах привітання Джамала показала букет із жовтими тюльпанами, позаду яких виднівся її маленький синочок Емір-Рахман. Вперше на знімку хоч трішки було видно обличчя дитини.

"Мої найкрасивіші тюльпанчики. Вперше від моїх хлопчиків", – зворушливо написала вона.



Джамала показала обличчя свого сина / Instagram / @jamalajaaa



Привітання Джамали на 8 березня / Instagram / @jamalajaaa

Напередодні Міжнародного жіночого дня Джамала поділилась, що готує для меломанів ще більше сюрпризів. На майже 2 тижні вона вирушила у віддалену студію звукозапису, розташовану на острові посеред океану. Саме там, без зв'язку та подалі від людей, вона записала нові пісні, які невдовзі представить у мережі.

"Одинадцять днів майже без зв’язку, у віддаленій студії звукозапису на острові посеред океану. Нарешті видалась можливість присвятити час саме написанню нової музики в місці, де ніщо та ніхто не відволікають. Я б могла прожити так цілий рік, але дуже сумувала за сім’єю, чоловіком та маленьким Еміром-Рахманом. Яка ж я рада знову бути з ними!" – розповіла Джамала.