Джамала вперше показала обличчя свого маленького сина: чарівні фото

825 Читать новость на русском
Джамала показала фото свого сина
Джамала показала фото свого сина / Instagram / @jamalajaaa

Українська співачка Джамала вміло поєднує сольну вокальну кар'єру з вихованням маленького сина Еміра-Рахмана, якому вкінці березня виповниться рік. До цього артистка ретельно оберігала малюка від уваги громадськості, приховуючи його обличчя. А в Міжнародний жіночий день Джамала вперше показала сина за букетом квітів.

На 8 березня співачка Джамала вирішила не просто привітати своїх прихильниць зі святом, але й зробити для них унікальний подарунок. В Instagram-Stories вона показала, як пройшов її ідеальний ранок з рідними. 

Читайте також: Представники Джамали прокоментували її виступи у Росії в 2014 році

Однак не це приголомшило підписників блогу артистки. на кадрах привітання Джамала показала букет із жовтими тюльпанами, позаду яких виднівся її маленький синочок Емір-Рахман. Вперше на знімку хоч трішки було видно обличчя дитини. 

"Мої найкрасивіші тюльпанчики. Вперше від моїх хлопчиків", – зворушливо написала вона. 

Джамала показала обличчя свого сина
Джамала показала обличчя свого сина / Instagram / @jamalajaaa

Привітання Джамали на 8 березня
Привітання Джамали на 8 березня / Instagram / @jamalajaaa

Напередодні Міжнародного жіночого дня Джамала поділилась, що готує для меломанів ще більше сюрпризів. На майже 2 тижні вона вирушила у віддалену студію звукозапису, розташовану на острові посеред океану. Саме там, без зв'язку та подалі від людей, вона записала нові пісні, які невдовзі представить у мережі. 

"Одинадцять днів майже без зв’язку, у віддаленій студії звукозапису на острові посеред океану. Нарешті видалась можливість присвятити час саме написанню нової музики в місці, де ніщо та ніхто не відволікають. Я б могла прожити так цілий рік, але дуже сумувала за сім’єю, чоловіком та маленьким Еміром-Рахманом. Яка ж я рада знову бути з ними!" – розповіла Джамала.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

 

blog_ava
Зі святом 8 березня – зворушливі привітання коханій дівчині
сьогодні
13541
Теги: Новини України LifeStyle 8 березня Джамала Діти і неповнолітні
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Куди поїхати на 8 березня: кращі місця в Україні
сьогодні 13:01 Куди поїхати на 8 березня: кращі місця в Україні
Настя Сукач 2748
Де відпочити 8 березня: афіша подій у Києві та Львові
сьогодні 11:37 Де відпочити 8 березня: афіша подій у Києві та Львові
397
Шоко-торт з млинців – рецепт на Масляну-2019
сьогодні 10:02 Шоко-торт з млинців – рецепт на Масляну-2019
Богданна Рибак 391
Що подарувати мамі на 8 березня: найкращі ідеї
7 березня 14:22 Що подарувати мамі на 8 березня: найкращі ідеї
2586
Небажані подарунки на 8 березня: пояснення психотерапевта
7 березня 13:00 Небажані подарунки на 8 березня: пояснення психотерапевта
Юлія Девда 899
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук