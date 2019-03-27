Джамала вперше показала обличчя сина повністю: зворушливі фото

Українська співачка Джамала привітала свого первістка – сина Емір-Рахмана – з його першим днем народженням. На честь свята знаменитість вперше показала фото хлопчика, не приховуючи його обличчя.

Нові знімки Джамала опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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У серії світлин українська артистка вперше за рік показала повністю обличчя Емір-Рахмана. Раніше публічно вона не демонструвала такі відкриті знімки. У підписі зірка зізналася, як материнство її змінило.

Ти з'явився на світ дуже вчасно і перевернув моє життя з ніг на голову! Зараз важко уявити, що колись я жила без тебе. Я неймовірно щаслива, що ти наш син. З першим роком, Емір-Рахман,

– заявила співачка.



Син Джамали Емір-Рахман / Instagram / @jamalajaaa



Сім'я Джамали / Instagram / @jamalajaaa



Сім'я Джамали / Instagram / @jamalajaaa



Син Джамали Емір-Рахман / Instagram / @jamalajaaa



Син Джамали Емір-Рахман / Instagram / @jamalajaaa



Син Джамали Емір-Рахман / Instagram / @jamalajaaa