Джамала вперше показала обличчя сина повністю: зворушливі фото
Українська співачка Джамала привітала свого первістка – сина Емір-Рахмана – з його першим днем народженням. На честь свята знаменитість вперше показала фото хлопчика, не приховуючи його обличчя.
Нові знімки Джамала опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
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У серії світлин українська артистка вперше за рік показала повністю обличчя Емір-Рахмана. Раніше публічно вона не демонструвала такі відкриті знімки. У підписі зірка зізналася, як материнство її змінило.
Ти з'явився на світ дуже вчасно і перевернув моє життя з ніг на голову! Зараз важко уявити, що колись я жила без тебе. Я неймовірно щаслива, що ти наш син. З першим роком, Емір-Рахман,
– заявила співачка.
Син Джамали Емір-Рахман / Instagram / @jamalajaaa
Сім'я Джамали / Instagram / @jamalajaaa
Сім'я Джамали / Instagram / @jamalajaaa
Син Джамали Емір-Рахман / Instagram / @jamalajaaa
Син Джамали Емір-Рахман / Instagram / @jamalajaaa
Син Джамали Емір-Рахман / Instagram / @jamalajaaa
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